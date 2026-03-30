Pro Vercelli in visita ai piccoli ricoverati in Pedriatria

Una delegazione di calciatori della Pro Vercelli ha fatto visita, nella giornata di giovedì 26 marzo, al reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, portando in dono ai piccoli pazienti alcune uova di Pasqua e condividendo con loro un momento di festa e vicinanza.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Direzione dell’ASL Vercelli, ha regalato sorrisi e attimi di serenità ai bambini ricoverati e che stavano effettuando delle visite ambulatoriali, oltre che alle loro famiglie. I giocatori hanno trascorso del tempo con ciascun bambino, consegnando personalmente i doni pasquali e portando un messaggio di affetto e incoraggiamento. Alcuni piccoli pazienti erano particolarmente emozionati e felici di poter avere tutti per sé i beniamini della loro squadra del cuore e non hanno saputo resistere dal farsi scattare delle foto dai genitori.

“Questi gesti di attenzione verso i nostri piccoli pazienti hanno un valore enorme, perché trasformano una giornata di ricovero in un momento di gioia e leggerezza - dichiara il Direttore Generale dell’ASL Vercelli, Marco Ricci -. Ringraziamo la Pro Vercelli per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, confermando ancora una volta il forte legame tra la squadra e la nostra comunità”.