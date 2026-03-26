Associazione Alzheimer: un pranzo di Pasqua per finanziare un nuovo servizio

L' Associazione Vercellese Malati di Alzheimer organizza, domenica 29 marzo alle ore 12 al ristorante Afra di via Manzone 24, un pranzo di beneficenza. L'incontro conviviale, allietato da un intrattenimento musicale è finalizzato a raccogliere dei fondi per il trasporto degli assistiti. Il Centro della memoria dell'Associazione Vercellese Malati di Alzheimer in via Forlanini 2, accoglie circa 40 assistiti per cinque laboratori di attività alla settimana. Due laboratori cognitivi con due psicologhe al mattino di martedì e mercoledì. Due laboratori musicali martedì pomeriggio e venerdì mattina ed un laboratorio artistico al mercoledì mattina con tre esperti. Tutta l'attività è gratuita perché l'associazione è un'onlus .

«Stiamo ricevendo molte richieste di assistenza sia dalla città di Vercelli che dei paesi limitrofi - dice Luca Pedrale, presidente della Associazione Vercellese Malati di Alzheimer -. L'allungamento dell'età della popolazione, fattore di per sé positivo, ha comportato la diffusione di malattie neurodegenerative fra cui in particolare l'Alzheimer. Un grave problema è la difficoltà dei familiari di portare gli assistiti nel nostro centro. Impegni di lavoro ed altri problemi familiari spesso impediscono ai familiari di portare a tutti e cinque laboratori i propri ammalati. Per questo motivo stiamo pensando di attivare un nostro servizio di trasporto autonomamente o in convenzione con altre Associazioni di volontariato. Ovviamente per fare ciò abbiamo bisogno di risorse economiche che cerchiamo di raccogliere anche con questi ed altri eventi. Il costo del pranzo di beneficenza è di 30 euro ed è aperto a tutti coloro che vogliono darci una mano».

Durante la conviviale saranno consegnati dei riconoscimenti per l' attività svolta alle psicologhe Margherita Bricco e Sara Piazza per i laboratori cognitivi e agli esperti Walter Ganzaroli e Gian Mario Vanzini per i laboratori musicali e al regista teatrale Guido Zamara per il laboratorio artistico.

Il pranzo è aperto a famiglie e simpatizzanti. Prenotazioni al 338.7238311.