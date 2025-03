Taglio dell'erba e ripristino delle panchine: gli interventi della settimana

Tagli dell'erba e censimento delle panchine da rimettere in servizio per l'assessorato al Verde. «Stiamo finendo il monitoraggio delle panchine dei viali e aree verdi - spiega l'assessore Antonio Prencile -. Nel frattempo gli uffici hanno ordinato qualche centinaio di listelli, per sistemare quelle danneggiate, dall'usura o dall'azione umana. Dalla settimana prossima inizieranno a sistemarle, così con l'arrivo della bella stagione ci si potrà sedere su panchine rimesse a nuovo».

Intanto, nella giornata di lunedì 24 marzo, gli operai si sono occupati della pulizia dei parchi urbani, delle aiuole di viale Garibaldi, del decespugliamento meccanico del comparto Cantarana - che proseguirà per tutta la settimana - e del taglio dell’erba alla Bertagnetta.

Da martedì i lavori si sono concentrati al rione Concordia mentre mercoledì il taglio interessa, oltre a viale Garibaldi, i giardini di via Restano, via Arles e piazza Irigoyen all'Isola. «Sempre mercoledì - aggiunge Prencipe - gli operai si occuperanno dell’area verde della scuola elementare Rosa Stampa».

Venerdì lavori nei parchi urbani, aiuole di viale Garibaldi e nell’area di via Rossi, via Zamenhof, via Gadina e via Paisiello. «La stagione dei tagli e decespugliamenti è cominciata a metà febbraio - ricorda Prencipe -. Le condizioni meteo, viste anche le piogge dello scorso weekend, allungano il tempo di ricrescita dell’erba. Questo richiede maggiori interventi e un’attenta pianificazione che interessi tutti i quartieri della nostra città. Con i tecnici siamo in costante aggiornamento per monitorare la situazione vegetazionale cittadina per assicurare al massimo il decoro di Vercelli».