Parco Camana, nuovo campetto di calcetto e rinnovo dell'area basket

Prosegue la riqualificazione di Parco Camana: grazie all’investimento di circa 95.000 euro, l’area sarà ancora più accogliente e moderna. «È un intervento concreto che unisce attenzione alla qualità degli spazi pubblici e promozione di uno stile di vita attivo e sostenibile», dice l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe.

I lavori sono iniziati mercoledì 11 febbraio con la trasformazione dell’ex campo da bocce nel nuovo campo da calcetto (non regolamentare). Nei giorni scorsi è stata completata la posa del prato da gioco e sono in corso le installazione delle recinzioni. L’investimento è stato di circa 53.000 euro. Il cantiere si concluderà nei primi giorni di aprile, dopo che saranno effettuate le ultime sistemazioni. «La trasformazione dell’ex campo da bocce in un nuovo spazio dedicato al calcetto rappresenta un segnale importante di come intendiamo valorizzare le aree verdi urbane: rendendole, cioè, più funzionali e rivolte ai giovani» sottolinea Prencipe.

A partire da domani, venerdì 20 marzo, prenderà il via la manutenzione del campo da basket. I lavori porteranno al rifacimento della pavimentazione con nuova asfaltatura, verniciatura e tracciatura del campo da gioco. Saranno inoltre sostituiti i tabelloni e i canestri, mentre la stabilità delle strutture esistenti è già stata verificata attraverso specifiche prove di carico. L’investimento è di circa 42.000 euro. La riqualificazione sarà completata verso la metà di aprile. Comunicazione importante: per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sul campo da basket, poiché ci sarà movimentazione di mezzi specifici, sarà necessaria la chiusura temporanea dell’intero Parco nelle giornate del 23 e 24 marzo.

«Gli interventi sul campo da basket - riprende l’assessore all’Ambiente - contribuiranno a migliorare ulteriormente l’offerta ludico-sportiva del Parco, garantendo strutture sicure, moderne e accessibili a tutti».

Si ricorda che, in caso di condizioni meteo avverse, il calendario degli interventi potrebbe subire variazioni. Ricordiamo anche che nei mesi scorsi sono state installate ulteriori telecamere, al fine di garantire una ulteriore sicurezza del parco con un monitoraggio più attento non solo fisico ma anche da remoto.

«Questi lavori si inseriscono in una visione più ampia di cura e rilancio del patrimonio verde cittadino, con l’obiettivo di offrire ai cittadini luoghi sempre più vivibili, curati e adatti alla socialità» conclude Prencipe.