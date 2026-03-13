Danni (e alternative) all’utilizzo di prodotti fitosanitari dannosi

Il Coordinamento No Glifosato Vercelli invita tutti i cittadini ad un evento che si terrà il prossimo venerdì 27 marzo a partire dalle 17:45 presso la sala SOMS, in via Francesco Borgogna 24, a Vercelli.

Sarà un’importante occasione di confronto e analisi degli impatti, efficacia e alternative all’utilizzo di prodotti fitosanitari dannosi, a partire dal glifosato. Proprio quelli che l’Amministrazione Comunale di Vercelli ha scelto di reintrodurre in città dopo dieci anni di interruzione. Amministrazione che non ha ancora risposto alla nostra richiesta di gennaio di avere un incontro per avere informazioni sui prossimi passaggi che riguarderanno la cura del verde in città.

Nel corso dell’evento, moderato da Igor Staglianò, interverranno Irene Pellegrino, docente presso l’Università del Piemonte Orientale; Gabriele Balzaretti, esperto in agronomia, fitoiatria e ambiente, ex ricercatore; Alice Cerutti, imprenditrice agricola, Cascina Oschiena; Marina Pastena, Presidente ISDE Torino.

Oltre ad evidenziare gli impatti sulla salute e l’ambiente della scelta dannosa dell’Amministrazione, verranno descritte buone pratiche e soluzioni alternative in città e in campagna.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi a questo importante momento informativo e di divulgazione. Non rinunciamo a tenere alta l’attenzione su questo tema.

I componenti del Coordinamento No Glifosato Vercelli:

Alleanza Verdi e Sinistra Vercelli; Azione Vercelli; Cani Sciolti – Gruppo Antispecista; CGIL Vercelli Valsesia; Europa Verde - Verdi Vercelli; Giovani Democratici Vercelli; Greenpeace Vercelli; Italia Nostra; Italia Viva Vercelli; ISDE Vercelli; Lista Civica Bagnasco Sindaco; Movimento 5 Stelle Provincia di Vercelli; Partito Democratico Vercelli e Valsesia; +Europa Vercelli; Parte in Causa – Antispecismo Radicale; Sinistra Italiana Vercelli; Slow Food Vercelli; Stati Uniti d’Europa per Vercelli