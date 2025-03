Con 46,2 euro pro capite Vercelli è al secondo posto in regione per sanzioni legate al Codice della Strada

Vercelli, nel 2024, ha incassato 2,1 milioni di euro in multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope. Guardando alla graduatoria piemontese, al primo posto si posiziona il comune di Torino (61,2 milioni di euro), seguito da quello di Alessandria (3,8 milioni di euro), Asti (3,1 milioni di euro), Novara (2,6 milioni di euro), Vercelli (2,1 milioni di euro) e Cuneo (2 milioni di euro). Chiudono la classifica regionale i comuni di Biella (1,11 milioni di euro) e Verbania (1,10 milioni di euro).

Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo piemontesi analizzati hanno incassato oltre 77,1 milioni di euro, valore in aumento del 13% rispetto al 2023.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona ancora una volta Torino, con 71,9 euro; seguita da Vercelli (46,2 euro) e Asti (42,3 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano i comuni di Alessandria (41,6 euro), Cuneo (37,5 euro), Verbania (36,7 euro) e Biella (26,1 euro). Chiude la classifica regionale Novara (25,6 euro).

Guardando ai comuni con meno di 2.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Lagnasco (CN), che a fronte di 1.406 abitanti incassa quasi 491mila euro; segue Casalino (NO), 1.516 abitanti e 478mila euro incassati e, anche in quest'ultimo caso, una parte rilevante di queste sanzioni viene comminata a vercellesi che, per i motivi più vari, percorrono il tratto stradale per raggiungere Novara.

Buone notizie sul fronte dell'RC Auto: secondo l'osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi sono diminuiti di quasi l'1%.