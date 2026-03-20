Dall'ex scuola ai garage: tornano all'asta gli immobili comunali

Il Comune apre le porte a nuove opportunità di investimento con l’asta pubblica per valorizzare il patrimonio immobiliare. «L’iniziativa - spiega l’assessore Stefano Pasquino - è rivolta a investitori, imprese e professionisti del settore che desiderano entrare in un mercato con prospettive di sviluppo». Tutti gli immobili sono visionabili sul sito www.asteentipubblici.it. La domanda deve essere inviata a protocollo@cert.comune.vercelli.it o consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le 12 di giovedì 16 aprile.

L’aggiudicatario potrà gestire l’investimento con modalità strutturate e sostenibili: 30% dell’importo offerto entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 70% al rogito notarile, da stipularsi entro 120 giorni, al netto della cauzione già versata. Il pagamento potrà essere effettuato con assegno intestato alla tesoreria comunale o tramite bonifico bancario.

«Il rogito - anticipa l’assessore al Patrimonio - sarà effettuato dal notaio scelto dall’acquirente. Assicuriamo così flessibilità e tutela in ogni fase dell’operazione».

Tutti i dettagli sono disponibili: all’URP del Comune online sui siti istituzionali contattando direttamente il Servizio Patrimonio

Sono inoltre disponibili sopralluoghi su richiesta per valutare il potenziale degli immobili. L’asta pubblica si terrà: lunedì 20 aprile 2026 alle 10 in una sala al secondo piano della sede comunale di via Quintino Sella 1.

«È un’occasione per investire in una città con identità, storia e prospettive di crescita. Un’opportunità - conclude Pasquino - per trasformare immobili in valore, progetti in rendimenti, visione in risultati».