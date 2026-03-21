Lavori in corso, cambia la viabilità in via Zara e via Udine

Il Comune informa la cittadinanza che, per consentire interventi di sostituzione delle griglie stradali per la raccolta delle acque meteoriche, saranno attivati temporanei provvedimenti alla circolazione veicolare dalle 8 di lunedì 23 marzo alle 18 di martedì 24 marzo.

Divieto di circolazione (eccetto mezzi di cantiere) in: via Zara, nel tratto compreso tra via Walter Manzone e il civico 13.

Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Zara; via Udine, nel tratto compreso tra via Zara e il civico 4.

In via Udine sarà istituito temporaneamente il doppio senso di marcia con accesso da via Gorizia, riservato ai mezzi di soccorso, pubblica utilità, residenti e traffico locale.

Per la viabilità alternativa sarà predisposta apposita segnaletica di preavviso e deviazione. In particolare, per aggirare la chiusura di via Zara, si consiglia di utilizzare il seguente itinerario: via W. Manzone, via Cantarana, via Gorizia con indicazioni per il raggiungimento delle vie Udine, Siracusa e Vicenza.