In memoria delle vittime del Covid

«La Giornata nazionale per le vittime del Covid non è una semplice ricorrenza: è un atto di coscienza collettiva». Così il sindaco, Roberto Scheda, al cimitero del Billiemme durante la ricorrenza per i morti della pandemia. Il Prefetto, Lucio Parente, ha sottolineato come «ricordiamo, purtroppo, le drammatiche immagini di Bergamo così come l’elenco di vittime. Tutto questo ci deve far riflettere sui valori della vita e della comunità. Dobbiamo restare uniti, come lo eravamo sei anni fa, davanti alle sfide che ci aspettano. Non dobbiamo dimenticare la grande lezione: non dobbiamo mai lasciare soli chi è in difficoltà». La cerimonia religiosa è stata officiata da don Roberto Tornielli.