Fondazione Marazzato: successo di pubblico per Agrimemorie

La Fondazione Marazzato ottiene, con Agrimemorie, un ampio successo di pubblico nella due giorni espositiva (21 e 22 marzo) presso la sede di Stroppiana. I protagonisti sono stati i trattori, veri e propri elementi della rivoluzione agricola transitata dalla trazione animale al mezzo meccanico. Numerosi gli appuntamenti che hanno spaziato dalle conferenze, alle prove di aratura, al contest per il trattore più “ammirato”, il premio è andato al Fiat 1300. Tra i mezzi più interessanti da citare il rarissimo autocarro Same SuperElefante, il trattore a vapore Advance Rumeal del 1920, il Case International a benzina con motore bicilindrico boxer del 1916. Nel percorso delle visite guidate è stato presentato il camion Unic V8 Izoard, nuovo arrivo della collezione. Durante la manifestazione sono intervenuti il presidente della provincia di Vercelli Davide Gilardino, il sindaco di Vercelli Roberto Scheda e il presidente dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia Stefano Bondesan.