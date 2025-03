Torna Balocco Bimbi, evento a sostegno dell'Oncologia pediatrica

L’Associazione Oncologica Pediatrica organizza la seconda edizione della manifestazione "Balocco Bimbi", evento unico nel suo genere realizzato alla Proving Ground di Balocco, dove sarà realizzata una giornata in cui sarà possibile visitare l’area, vedere i mezzi esposti e alcuni stand a tema e, per gli interessati, salire anche a bordo di e fare un giro in pista. L’appuntamento è per domenica 13 aprile, dalle ore 10.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Associazione Torino Heritage, con il patrocinio dei Comuni di Vercelli e di Balocco e con la partecipazione eccezionale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Il tutto con un duplice obiettivo: il primo è raccogliere fondi che andranno a sostenere l’Ospedale Regina Margherita di Torino e il suo reparto di oncologia pediatrica in particolare, per l’acquisto di attrezzature e per sostenere la ricerca, grazie al finanziamento di un dottorato. Il secondo è offrire un'occasione di spensieratezza ai bambini malati che parteciperanno alla giornata, per donare a loro e alle famiglie un sorriso e un momento di svago.

L’evento è stato presentato in una conferenza stampa a cui hanno partecipato tutte le autorità civili e religiose del territorio, per testimoniare la propria vicinanza al progetto e per condividere gli obiettivi dell’Associazione. Tra loro Gian Mario Morello, sindaco di Balocco; Cristina Lanini, viceprefetto vicario di Vercelli, Giuseppina Suma, questore di Vercelli; l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo; Domenico Sabatino, vice sindaco di Vercelli; il colonnello Pier Enrico Burri, comandante dei Carabinieri della Provincia; il colonnello Ciro Natale, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli; Francesco Amirante, direttore Proving Ground di Balocco; Marcello Pamparana, cirettore dell’Automobile Club Vercelli.

La conferenza stampa è iniziata con la proiezione di un video con la storia dell’associazione e con le commoventi testimonianze di Roberto Francese, presidente dell’Associazione e papà di Alessandro, e di Giuseppe Vecchietti, papà di Edoardo, al quale è dedicata la manifestazione.