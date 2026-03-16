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Attualità | 16 marzo 2026, 08:29

Disturbi alimentari: una sessantina di pazienti in cura all'Asl; in un anno 40 prime visite

Lunedì 16 marzo stand informativo alla Piastra

L'equipe che si occupa dei disturbi alimentari

L'equipe che si occupa dei disturbi alimentari

In occasione della “Giornata del fiocchetto lilla" dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, lunedì 16 marzo, dalle 9 alle 12, alla Piastra ambulatoriale di largo Giusti 13 a Vercelli sarà predisposto uno sportello informativo di concerto con l'associazione "Mi nutro di vita" dedicato alla popolazione, in particolare a chi avesse bisogno di conoscere i percorsi di cura e presa in carico per chi soffre di tali disturbi e per le loro famiglie.

Subito dopo la Pandemia l’ASL VC ha avviato un percorso multidisciplinare per la diagnosi, la cura e la presa in carico dei pazienti affetti da DNA, che prevede l’integrazione dei contributi professionali del dietologo, del dietista, dello psichiatra o neuropsichiatra infantile se il paziente è un minore e dello psicologo. Nel corso del 2025 l’equipe multidisciplinare ha svolto circa 40 prime visite “collettive” e sono una sessantina i pazienti presi in carico, fra cui 20 minori. Il 75% è rappresentato da soggetti di sesso femminile e le diagnosi più frequenti sono di binge eating disorder (“abbuffate di cibo” frequenti non seguite da vomito) e bulimia. L'anoressia è più frequente nei minori e si contraddistingue per una maggiore gravità della sintomatologia.

Dal 2024 il percorso si è arricchito di una visita di screening DNA che prevede l’accesso del paziente al percorso multidisciplinare attraverso una prima visita in cui sono presenti contemporaneamente i quattro specialisti, al termine della quale viene data al paziente una restituzione relativa alla diagnosi e al percorso terapeutico integrato indicato alle sue caratteristiche.  Successivamente i Servizi coinvolti, S.S. Dietologia e Nutrizione Clinica, S.C. Psichiatria o SSD Neuropsichiatria infantile e S.C. Psicologia, calendarizzeranno le visite specialistiche con il paziente che avrà così la possibilità di approfondire e trattare aspetti specifici del suo disturbo, in un percorso di cura che solitamente è di medio o lungo termine.

«L’aumento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, soprattutto tra gli adolescenti, rappresenta una delle sfide sanitarie e sociali più delicate del nostro tempo. Per questo – commenta il direttore generale, Marco Ricci - riteniamo fondamentale offrire ai cittadini la possibilità di accedere a una prima visita multidisciplinare, in cui più specialisti collaborano sin dall’inizio per una valutazione completa e immediatamente orientata al percorso terapeutico più appropriato. Questo modello, che integra competenze mediche, psicologiche e psichiatriche, consente di intercettare più precocemente il disagio, ridurre i tempi di risposta e garantire una presa in carico tempestiva e personalizzata. La Giornata del fiocchetto lilla ci ricorda quanto sia importante parlare apertamente di questi disturbi, sostenere le famiglie e offrire ai più giovani gli strumenti necessari per non sentirsi soli di fronte a un problema che può essere affrontato e curato».

Alle prime visite di screening possono accedere persone dai 12 ai 45 anni con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra per prima visita dietologica e valutazione dietistica, prima visita psichiatrica o neuropsichiatrica infantile e colloquio psicologico. 
Per informazioni è possibile contattare uno dei Servizi sanitari dell’équipe che successivamente attiverà il percorso di presa in carico.
Di seguito i contatti di riferimento: SC Psichiatria tel: 0161-593908; email: csm.vcaslvc.piemonte.it;  SSD Neuropsichiatria infantile tel: 0161-593672; email: npi.polosudaslvc.piemonte.it; SC Psicologia tel: 0161-593639; email: psicologia.vercelliaslvc.piemonte.it e SS Dietologia e Nutrizione Clinica tel: 0161-593319; email: dietisti@aslvc.piemonte.it,
 

c.s.

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