Disturbi alimentari: una sessantina di pazienti in cura all'Asl; in un anno 40 prime visite

In occasione della “Giornata del fiocchetto lilla" dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, lunedì 16 marzo, dalle 9 alle 12, alla Piastra ambulatoriale di largo Giusti 13 a Vercelli sarà predisposto uno sportello informativo di concerto con l'associazione "Mi nutro di vita" dedicato alla popolazione, in particolare a chi avesse bisogno di conoscere i percorsi di cura e presa in carico per chi soffre di tali disturbi e per le loro famiglie.

Subito dopo la Pandemia l’ASL VC ha avviato un percorso multidisciplinare per la diagnosi, la cura e la presa in carico dei pazienti affetti da DNA, che prevede l’integrazione dei contributi professionali del dietologo, del dietista, dello psichiatra o neuropsichiatra infantile se il paziente è un minore e dello psicologo. Nel corso del 2025 l’equipe multidisciplinare ha svolto circa 40 prime visite “collettive” e sono una sessantina i pazienti presi in carico, fra cui 20 minori. Il 75% è rappresentato da soggetti di sesso femminile e le diagnosi più frequenti sono di binge eating disorder (“abbuffate di cibo” frequenti non seguite da vomito) e bulimia. L'anoressia è più frequente nei minori e si contraddistingue per una maggiore gravità della sintomatologia.

Dal 2024 il percorso si è arricchito di una visita di screening DNA che prevede l’accesso del paziente al percorso multidisciplinare attraverso una prima visita in cui sono presenti contemporaneamente i quattro specialisti, al termine della quale viene data al paziente una restituzione relativa alla diagnosi e al percorso terapeutico integrato indicato alle sue caratteristiche. Successivamente i Servizi coinvolti, S.S. Dietologia e Nutrizione Clinica, S.C. Psichiatria o SSD Neuropsichiatria infantile e S.C. Psicologia, calendarizzeranno le visite specialistiche con il paziente che avrà così la possibilità di approfondire e trattare aspetti specifici del suo disturbo, in un percorso di cura che solitamente è di medio o lungo termine.

«L’aumento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, soprattutto tra gli adolescenti, rappresenta una delle sfide sanitarie e sociali più delicate del nostro tempo. Per questo – commenta il direttore generale, Marco Ricci - riteniamo fondamentale offrire ai cittadini la possibilità di accedere a una prima visita multidisciplinare, in cui più specialisti collaborano sin dall’inizio per una valutazione completa e immediatamente orientata al percorso terapeutico più appropriato. Questo modello, che integra competenze mediche, psicologiche e psichiatriche, consente di intercettare più precocemente il disagio, ridurre i tempi di risposta e garantire una presa in carico tempestiva e personalizzata. La Giornata del fiocchetto lilla ci ricorda quanto sia importante parlare apertamente di questi disturbi, sostenere le famiglie e offrire ai più giovani gli strumenti necessari per non sentirsi soli di fronte a un problema che può essere affrontato e curato».

Alle prime visite di screening possono accedere persone dai 12 ai 45 anni con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra per prima visita dietologica e valutazione dietistica, prima visita psichiatrica o neuropsichiatrica infantile e colloquio psicologico.

Per informazioni è possibile contattare uno dei Servizi sanitari dell’équipe che successivamente attiverà il percorso di presa in carico.

Di seguito i contatti di riferimento: SC Psichiatria tel: 0161-593908; email: csm.vcaslvc.piemonte.it; SSD Neuropsichiatria infantile tel: 0161-593672; email: npi.polosudaslvc.piemonte.it; SC Psicologia tel: 0161-593639; email: psicologia.vercelliaslvc.piemonte.it e SS Dietologia e Nutrizione Clinica tel: 0161-593319; email: dietisti@aslvc.piemonte.it,

