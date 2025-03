Alloggi Atc "da recuperare": aperto il bando. Quattordici sono nel vercellese

Mettere a disposizione di chi ne ha diritto alloggi di edilizia residenziale pubblica non immediatamente assegnabili, perché bisognosi di interventi di manutenzione. E’ questo il senso del bando di autorecupero – aperto fino al 12 maggio 2025 – grazie al quale Atc Piemonte Nord ha individuato, per ora, 75 case popolari “appetibili” nei territori del quadrante in cui opera. Quattordici di questi alloggi sono nel vercellese: 11 nel capoluogo, uno a Carisio, uno a Santhià e uno a Trino.

«Gli aspiranti assegnatari in attesa di un alloggio popolare perché in graduatoria – spiegano dagli uffici dell’Agenzia – possono fare domanda di autorecupero impegnandosi a farsi carico, nei tempi e modi concordati, dei lavori indispensabili già individuati da Atc e per un importo massimo di 10 mila euro. La somma anticipata sarà poi scalata dal canone mensile».

Gli alloggi, dei 75 disponibili per questa edizione dell’autorecupero, coprono tutte le aree del quadrante di competenza Atc del Piemonte Nord e sono così dislocati: 19 a Novara, 12 a Biella, 4 a Verbania, 22 a Villadossola e uno a Invorio.

«A breve, una volta definite le graduatorie di altri Comuni, saranno individuate ulteriori case popolari da inserire nel progetto in corso», spiegano dall’Agenzia invitand a consultare il sito www.atcpiemontenord.it dove, nell’apposita sezione all’interno di “Area cittadini”, si può facilmente trovare e scaricare tutta la modulistica inerente il bando.