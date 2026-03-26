Forte vento, attese raffiche fino a 70 chilometri l'ora: parchi chiusi in città

Chiusura precauzionale dei parchi cittadini, a causa del forte vento. Lo comunica l'amministrazione comunale, invitando «i cittadini a non percorrere viali e camminamenti dove insistono piante ad alto fusto nonché a limitare gli spostamenti a piedi allo stretto necessario, camminando a distanza dal filo dei fabbricati». L'invito arriva per prevenire i pericoli derivanti dai forti venti: dal distacco di tegole e/o calcinacci, di rami di alberi.

Nel vercellese, a causa del forte vento, l'amministrazione comunale di Borgosesia ha deciso di tenere chiuso, per ragioni di sicurezza, Parco Magni, la più grande area verde comunale del centro valsesiano.

Una pianta, caduta sulla provinciale per Vintebbio, ha causato il blocco della circolazione nel tratto tra il ponte di Romagnano e la frazione serravallese.

Forti venti, sulla provincia e sulla regione, a causa di una saccatura di origine nordatlantica, caratterizzata da aria fredda in quota, che si addosserà all’arco alpino. Arpa Piemonte segnala che «il vento inizierà ad intensificarsi in montagna, da ovest sulle Alpi e prevalentemente da sud sull’Appennino. Successivamente i venti diverranno molto forti o burrascosi sulle Alpi (con raffiche anche superiori ai 120 km/h sulle creste più esposte), e intense condizioni di foehn si instaureranno nelle valli alpine; tra tardo pomeriggio e sera le condizioni di foehn si estenderanno anche in pianura con raffiche forti o molto forti, fino a 70-80 km/h».

L’intensa ventilazione si manterrà anche nella giornata di giovedì, interessando gran parte della regione, ma con la tendenza a ruotare più da nord. L’attenuazione dei venti è prevista nella giornata di venerdì.