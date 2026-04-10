Ospedale, rinnovato l'accesso per chi arriva in barella

Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, un impegno che negli ultimi mesi ha coinvolto non solo gli ambienti interni, ma anche le aree esterne della struttura, con l’obiettivo di rendere il contesto di cura sempre più accogliente, dignitoso e rispettoso delle persone.

Tra gli interventi recentemente conclusi rientra il rifacimento del portico di accesso riservato ai pazienti che arrivano in barella, uno spazio particolarmente delicato perché rappresenta, per molti, il primo contatto con l’ospedale. L’area è stata riqualificata per migliorarne il decoro e offrire un ambiente più curato sia ai pazienti e ai loro familiari sia agli operatori sanitari.

A completamento dell’intervento, è stata inoltre realizzata una scritta artistica riportante una frase di Nelson Mandela: “L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”. Un messaggio dal forte valore simbolico, scelto per invitare tutti – utenti, visitatori e personale – al rispetto dei luoghi della salute e degli spazi condivisi, richiamando ciascuno a una responsabilità collettiva.

La scritta è stata realizzata grazie alla disponibilità e alla capacità artistica della dipendente ASL Daniela Sozzani, in servizio da gennaio 2026 all’Ufficio Acquisti, che si è messa volontariamente a disposizione dopo la proposta di una collega. Diplomata al Liceo artistico di Novara, Sozzani dipinge per passione utilizzando principalmente pennello e colori ad acqua; con questa tecnica ha già realizzato decorazioni in locali pubblici e abitazioni private. Ha accolto con piacere l’opportunità di mettere le proprie competenze al servizio della comunità e dei luoghi di cura.

«La riqualificazione degli spazi, anche esterni, rappresenta un elemento fondamentale della qualità delle cure – commenta il direttore generale, Marco Ricci -: ambienti più accoglienti contribuiscono a ridurre lo stress, favoriscono un clima di fiducia e migliorano l’esperienza complessiva di pazienti e cittadini. Ringrazio molto la nostra dipendente, che ha messo a disposizione le proprie capacità artistiche realizzando questa scritta che lancia un messaggio importante e profondo».

Gli interventi proseguiranno nei prossimi mesi, confermando la volontà di mettere sempre più al centro la persona e il valore umano dell’assistenza.