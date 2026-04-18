Prelievi del sangue, orari ampliati e possibilità di prenotare

E' stato ampliato fino alle 11 l’orario di attività del Centro Prelievi situato alla Piastra ambulatoriale di Largo Giusti a Vercelli; inoltre è stata introdotta la possibilità di prenotare giorno e orario in cui effettuare l’esame del sangue.

«Questa riorganizzazione – dice il direttore generale, Marco Ricci – nasce dall’ascolto dei bisogni dei cittadini e dall’impegno dell’Azienda a rendere i servizi sempre più accessibili ed efficienti. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dell’utente, ottimizzando i flussi e valorizzando il lavoro dei professionisti coinvolti, aumentando la qualità e la sicurezza delle prestazioni».

Accanto all’accesso diretto, viene ora garantita anche la possibilità di accesso su prenotazione, tramite: Call Center Regionale al numero verde 800 000 500; Cuo di corso Abbiate 21 aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16,30; Portale Salutepiemonte.it (le istruzioni da seguire sono riportate QUI)

Gli utenti con prelievo prenotato devono recarsi direttamente, senza ritiro del numero al totem, allo sportello dedicato “Prelievi ematici prenotati tramite Call Center Regionale”, situato nella sala d’attesa al piano terra della Piastra.

Inoltre, per gli esami del sangue ad accesso diretto, con o senza consegna di campioni biologici, sono stati ampliati gli orari: ora il rilascio dei numeri tramite totem viene effettuato dalle 7,15 alle 11.

Per la sola consegna dei campioni biologici è stato attivato uno sportello dedicato, situato al 1° piano dell’ospedale Sant’Andrea, a cui si accede con ritiro del numero al totem, attivo dalle 8 alle 9,30 mentre è invariato l’orario di consegna dei prelievi effettuati a domicilio con pre-accettazione sempre al Laboratorio Analisi (1° piano Ospedale Sant’Andrea).