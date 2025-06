Amatori pronto a ripartire dopo l'amamo in bocca delle final four

L'Amatori guarda già alla prossimo campionato. Che, a meno di colpi di scena, sarà ancora in serie B. Non è bastata un'eccellente stagione per coronare il sogno promozione. Tra Coppa Italia e campionato, i gialloverdi dell'allenatore-giocatore Massimo Tataranni hanno realizzato un ruolino di quasi sole vittorie, con due sole sconfitte. Una nella finalissima di Coppa contro il Castiglione a Trissino, l'altra nella regular season di campionato a Lodi contro il Roller (gara caratterizzata da espulsioni, polemiche e squalifiche che, sebbene non abbiamo "minato" il primo posto, hanno obbligato l'Amatori ha giocare ogni gara come una finale). L'epilogo della stagione è stato amarissimo, con la final four al Pregnolato che ha visto i vercellesi chiudere secondi: pareggio 6-6 contro il Bassano, successo 4-3 contro Recoaro e fatale per per il salto in A2, il 5-5 contro un Correggio che non aveva più nulla da chiedere essendo ultimo e, avendo un team in A2, non avrebbe potuto essere promosso. Così in A2 è salito, per la prima volta, Recoaro. L'Amatori ha pagato, nella seconda fase del torneo, un organico ridotto per la partenza, a gennaio per l'Argentina, di Ariel Romero. L'attaccante, vice capocannoniere dell'intera fase di Coppa, è rientrato per la finale di Coppa, persa contro il Castiglione, per poi tornare definitivamente in Sud America. Una decisione che, a mercato chiuso, ha spiazzato l'Amatori, costretto ad arrivare un po' stanco alle final four. La sfida con il Correggio, oltre a dare l'addio alle chances promozione, è stato anche "l'ultimo giro di pista", come da lui stesso definito, di Massimo Tataranni che, dopo oltre trent'anni, ha chiuso la carriera da giocatore. Per lui applausi, qualche lacrima e l'inizio di un nuovo ruolo, quello di allenatore. In casa Amatori oltre al rammarico, la "beffa" delle sanzioni del giudice sportivo, con tre turni di squalifica per il portiere Fabio Errico, espulso nei minuti finali del match contro il Correggio, mentre oltre a una multa, l'Amatori dovrà giocare a porte chiuse le prime due gare casalinghe della prossima stagione.

"E' stata una stagione comunque importante e ricca di soddisfazioni anche se è mancato l'acuto finale - dicono in casa Amatori - ma siamo pronti a ripartire, convinti di poter raggiungere quegli obiettivi sfumati con tro Castiglione e nella final four". Per questo la società gialloverde si è subito messa al lavoro per allestire la formazione della prossima stagione. Il primo acquisto per la società di patron Salvatore Tarsia è l'esperto Martin Motivero. Classe '83 Montivero ha iniziato in Argentina al Patin Club; dal 2004 in Italia ha giocato in Italia (Forte Marmi, Bassano Viareggio, Valdagno, Scandiano), Portogallo (Candelaria, Oliverense) e Francia dove ha disputato la "Premiere" transalpina con le maglie del Quevert e Ploufragan (quest'anno 26 reti in 28 match disputati) per raggiungere i traguardi che una piazza come Vercelli merita.

Ora, oltre a conferme e altri ingaggi si attende di conoscere il nome del tecnico che potrebbe non essere Tataranni, secondo voci di mercato, vicino all'Azzurra Novara rimasta in A1. Intanto Fisr e Lega hanno ufficializzato i termini per il ripescaggio in A2 qualora ci fossero defezioni: l'Amatori è al terzo posto dopo Modena e Pico della Mirandola retrocesse dalla A2.