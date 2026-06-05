Torna la 5.30 Run: sveglia all'alba e camminata per Vercelli

Venerdì 12 giugno Vercelli si sveglia con la “Virtual 5.30”, camminata non competitiva che parte alle 5,30 del mattino per vivere la città in un raro momento di silenzio. E' un appuntamento unico nel suo genere: la “Vercelli Virtual 5.30”, una camminata/corsa non competitiva di 5,30 km che permetterà ai partecipanti di attraversare il centro storico e le vie della città quando è ancora avvolta dal silenzio dell’alba.

Il ritrovo è fissato per le ore 5.10 davanti al Bar Principe in viale Garibaldi, con partenza alle 5.30 e percorso lungo le strade di Vercelli, nella luce del primo mattino, lontano dal traffico e dal rumore della quotidianità. «L’idea è quella di far vivere la città in un momento magico e poco conosciuto – spiegano gli organizzatori –. Camminare o correre alle 5.30 di mattina permette di apprezzare scorci, architetture e atmosfere che normalmente sfuggono. È un’occasione per riconnettersi con Vercelli in tutta la sua bellezza e tranquillità».

La manifestazione è gratuita e aperta a tutti (non è una gara). Ai primi 400 iscritti verrà regalata la maglia ufficiale dell’evento. Non è necessario essere atleti: l’obiettivo è coinvolgere cittadini, famiglie e appassionati che vogliono vivere un’esperienza di benessere e di scoperta della propria città.

#iosonoconvercelli è l’hashtag ufficiale dell’iniziativa, che si inserisce in un percorso di valorizzazione del territorio e di promozione dello sport e del movimento all’aperto.

L’evento è realizzato in collaborazione con: CONI, ASD Pgs Decathlon, Atletica78, ASD Sesia Running, Esercito di Cuori, Pagliacci nel Cuore, Errea Play e numerosi partner del territorio e non è prevista una quota di iscrizione. Le adesioni si raccolgono attraverso i canali social dell’evento.