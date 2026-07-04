Pro Vercelli, si comincia il 6 luglio. Allenamenti a porte chiuse

F.C. Pro Vercelli 1892 rende noto il programma della preparazione estiva della Prima Squadra in vista della stagione sportiva 2026/27.
Programma Pre-Season 26/27
- 6 Luglio 2026: inizio Pre-Season 26/27
- 22 Luglio - 1 Agosto: ritiro a Saint Vincent
- 26 Luglio: Amichevole con Pisa Sporting Club, ore 18 - Morgex (AO)
Si comunica inoltre che le sedute di allenamento si svolgeranno, salvo diversa indicazione, a porte chiuse.
Eventuali allenamenti aperti al pubblico saranno resi noti preventivamente attraverso i canali ufficiali del Club, con tutte le informazioni relative alle modalità di accesso.
Verranno, inoltre, comunicati tempestivamente eventuali aggiornamenti relativi alle gare amichevoli e alla programmazione settimanale degli allenamenti.