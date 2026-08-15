Coppa Italia, la Pro Vercelli passa ai rigori

I rigori sorridono alla Pro Vercelli che avanza al secondo turno di Coppa Italia superando 7-6 la Pergolettese. I 90' (più recupero) nella serata pre-ferragostana al Piola-Robbiano si erano chiusi sull'1-1 (Ferrandino alla mezz'ora per gli ospiti, replica di Bertoli al 60' lanciato in profondità da Boufandar e freddo nel superare il portiere Doldi in uscita e insaccare a porta sguarnita) con una Pro che, com'è normale in questa fase, mostra pregi e difetti di una squadra in costruzione. E con un mercato che potrebbe riservare sorprese: positive (rumors parlano di un probabile approdo Andrea Moretti) e negative: le assenze di Clemente e Comi, al netto delle giustificazione di prassi, potrebbero essere indizi per imminenti partenze. Sul match buona prova complessiva, con una difesa che, gol a parte, si è dimostrata più solida rispetto alla passata stagione e, nel complesso una superiorità a livello di occasioni che avrebbero potuto portare al successo prima dei rigori: tra un palo e alcuni interventi decisivi del portiere gialloblù ospite Doldi: l'ultimo decisivo al 95' su testa di Burruano. Ai rigori decisivi Del Favero che neutralizza le conclusioni di Jaouhari e Silvestri, al settimo tiro dei lombardi e Mallahi che ha firmato il gol qualificazione. Nel prossimo turno la Pro renderà visita alla vincente della sfida Carpi-Pianese mentre, domenica 21 alle 18, sarà già tempo d'eordio in campionato al Piola contro il Desenzano.

Le parole di mister Daniele Bonera: "Per la mole di gioco svolta avremmo meritato di chiudere il match senza il ricorso ai rigori. Soprattutto nel primo tempo siamo stati poco lucidità in fase conclusiva e nell'ultimo passaggio. Al termine del primi 45' ero piuttosto arrabbiato anche per il gol preso in quella maniera. Ma ci sta. Ai ragazzi, come impegno, non potevo dire nulla. Se non, appunto, una maggior attenzione nelle finalizzazioni offensive. Nella ripresa avremmo dovuto gestire meglio le situazioni in fase di ripartenza quando le squadre si allungano e si creano più spazi. Ecco ragionare senza aver fretta nelle scelte. Ma siamo ad agosto ed è normale che nessuna squadra sia ancora al top e abbia ampi margini per migliorare. Sono comunque soddisfatto di come sta andando la preparazione e della risposta dei ragazzi. Qualcuno, com'è normale, deve ancora crescere, ma vedo in tutti la disponibilità per farlo. Comi e gli altri assenti? Comi aveva un problema al piede rimediato nell'ultimo allenamento e, quindi, non abbiamo voluto rischiarlo.. Anche Furno è alle prese con qualche problema fisico Sul mercato? Non ho parlato con la società perché ero concentrato sulla partita. L'ho detto: questa rosa è formata da ragazzi che s'impegnano. E' chiaro che alcuni di loro, soprattutto i più giovani, devono essere inseriti gradualmente nella squadra, per questo eventuali nuovi arrivi serviranno proprio ad aiutarli nella loro crescita, non perché ci siano effettive lacune da colmare".



PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 7-6 dr

PRO VERCELLI (4-3-3): Del Favero; Piran, Ronchi, Coccolo, Pagliari (35' st Carosso); Burruano, Iotti, Boufandar (35' st Mallahi); Rutigliano (15′ st Iori), Bertoli, Sow (40' st Zacchera). In panchina: Vaccarezza, Livieri, Van Koeverden, Tarantola, Perotti, Satriano. All. Bonera.

PERGOLETTESE (4-4-2): Doldi; Zaia, Silvestri, Dell’Orco (24' st Bassi), Antolini (36’ st Roversi); Ferrandino (24' st Evangelista), Tremolada, Arini, Pala; Pavanello (24' st′ Jaouhari), Corti (42’ st Giroletti). In panchina: Cordaro, Asperti, Stronati, Rossetti, Tamagni, Pavesi, Orlandi, Gorno. All. Giosa.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino

RETI: 29′ Ferrandino; st 15' Bertoli

NOTE: serata calda, spettatori 600 circa. ammoniti: Antolini Recupero: recupero: 2′, 5′

Serie rigori: Jaouhari, parato, Bertoli: gol; Pala: gol, Iori: gol; Bassi: gol, Burruano: parato; Evangelista: gol, Iotti:gol; Tremolada: gol, Piran: gol; Roversi: gol, Zacchera: gol,Silvestri: parato, Mallahi: gol.