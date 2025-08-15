Dalla Valsesia al Vercellese, Ferragosto tra sagre e musica

La Sagra del Mirtillo di Rassa, la festa del Soccorso Alpino ad Alagna, la cena in quota a Pianalunga e il concerto di musica classica. Iniziative di ferragosto in Valsesia dove, venerdì 15 agosto, torna la tradizionale Sagra del Mirtillo che anima le vie di Rassa con il mercatino di hobbisti e produttori oltre agli stand gastronomici. Dalle 9,30 alle 18 sarà in funzione il servizio navetta da frazione Quare di Campertogno mentre domenica è in programma la “Giornata dello sport", con arrampicata, mountain bike, giochi per bambini.

Mercatino di antiquariato, oggettistica e collezionismo, ad Alagna sabato, dalle 10 alle 18, in piazza Margherita; mentre, per tutto il giorno, in piazza Grober festa del Soccorso Alta Valsesia Anpas Alagna con raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza. Alle 16,30 nel teatro Unione Alagnese concerto del pianista Marcello Pennuto con musiche di Beethoven, Schubert, Schumann. "Cena in quota" all'Alpenstop di Pianalunga e alla Grande Halte dell'alpe Seiwji (corsa in salita in telecabina alle 19 e in discesa alle 22,30 ) mentre domenica, al Passo dei Salati, appuntamento con "Sapori d'alta quota", mercatino e degustazioni di prodotti dell'eccellenza enogastronomica dell'Alto Piemonte e della Valle d'Aosta e, alle 18, al Teatro dell'Unione Alagnese presentazione del libro «Dove è il mio cuore» di Camilla Anselmi.

In Val Sermenza appuntamento a Rimasco, sabato, con la Sagra della miaccia: nella zona della partenza della seggiovia dalle 10 mercatino, dalle 10 alle 24 alla Pro loco miacce a go-go. In serata musica con l'orchestra Nuova Idea Lorenzo, alle 22 fuochi d'artificio. All'Alpe di Mera di Scopello, sabato cene in quota e seggiovia aperta mentre a Scopello (domenica) in piazza del Ponte sul fiume Sesia dalle 9 gara di scopa scientifica.

A Varallo, sabato alle 21 nella piazza della Basilica del Sacro Monte “Musica da film»", con l'orchestra Vivaldi, con possibilità di salire in funivia e domenica alle 21, nel parco di Villa Durio, "Borgatta's factory" e l'associazione Sunrise presenteranno "The tape years – 25 anni di successi su musicassetta".

Nel vercellese, fino al 17 agosto Sagra dal Lapagiun di Stroppiana, con cene a tema e musica dal vivo. Venerdì serata a ritmo di balli latino-americani; sabato 16 agosto musica rock con il tributo a Bon Jovi e domenica 17 serata animata da Radio Gran Paradiso.

Patronale dell'Assunta a BorgoVercelli, anche qui con cene a tema e musica: venerdì 15 agosto serata da ballare con "Disco Inferno"; sabato 16 agosto MalaMente Dance Tribute Band e domenica orchestra "Stefano Teruggi Band".

In festa anche Rive dove, fino al 17 agosto, sono in programma serate musicali a tema.