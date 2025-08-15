A 106 anni supera in sei giorni l'intervento per la frattura del femore

È un caso clinico unico nel suo genere quello di Amelia Bedendi, nata il 2 settembre 1919. Nel mese di luglio, in seguito alla frattura del femore, è stata ricoverata presso la Struttura complessa di Ortopedia Traumatologia dell’ospedale Sant’Andrea. Dopo un'attenta valutazione multidisciplinare, la paziente ultracentenaria è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico dall'equipe guidata dal dottor Domenico Aloj. Il decorso post-operatorio è stato sorprendentemente favorevole, e «grazie all'impegno congiunto del personale medico, infermieristico e riabilitativo, dopo soli sei giorni è stata dimessa in condizioni cliniche stabili e con un buon recupero funzionale» dice Annuska Beltrame, referente infermieristico del Dipartimento chirurgico. L’eccezionale risultato è degno di nota non solo per l’età della paziente, ma anche per la rapidità del recupero. La qualità delle cure, l’efficienza dei percorsi assistenziali e l’efficacia organizzativa del reparto di Ortopedia Traumatologia del Sant’Andrea è un esempio concreto di eccellenza professionale e di attenzione alla persona. Dopo le dimissioni in tempi record, la signora Amelia ha fatto ritorno alla Rsa "Casa del Clero" di Vercelli. È vigile e serena, amorevolmente seguita dal personale della struttura, diretta da Antonella Zappino.