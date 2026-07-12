Pro Vercelli: i 29 convocati per il ritito

Ecco l'elenco dei 29 convocati per il ritiro precampionato della Pro Vercelli.
Akpa Akpro Jean-Guy
Bertoli Marco
Boufandar Adam
Burruano Angelo§
Carosso Alessandro
Clemente Gianluca
Coccolo Luca
Comi Gianmario
Del Favero Mattia
El Bakkali Zaid
Furno Cristiano
Haoudi Hamza
Iori Mattia
Iotti Ilario
Livieri Alessandro
Mallahi Mohamed
Pagliari Marco
Passador Pietro
Perotti Clemente
Piran Leonardo
Ronchi Niccolò
Rosin Davide
Rutigliano Mattia
Satriano Antonio
Sow Ousseynou
Tarantola Lorenzo
Vaccarezza Nicolò
Van Koeverden Luc
Zacchera Giovanni