Spotnight: l'Asl Vc all'Alpàa per un progetto sulla sicurezza

L’Asl Vc sarà presente all’Alpàa di Varallo venerdì 18 luglio e sabato 19 luglio alla discoteca di Piode con uno stand dedicato al progetto “Spotnight” per informare e sensibilizzare i giovani sui rischi correlati ad alcol e guida nell’ambito del divertimento notturno.

Il progetto è attivo dal 2022 ed è coordinato dal Servizio per le Dipendenze dell’ASL (Ser.D.), diretto dal dottor Vincenzo Amenta, con un’equipe operativa costituita da un educatore del Ser.D e dagli operatori della Cooperativa sociale Alice, convenzionata con l’Asl, che realizzano interventi di sensibilizzazione e divulgazione nei luoghi del divertimento notturno, finalizzati alla prevenzione, alla riduzione del danno e alla limitazione dei rischi. L’equipe si muove a bordo di un camper con cui va a toccare luoghi molto frequentati da parte dei giovani, come discoteche, eventi di piazza e festival.

Durante gli interventi, in accordo con la Rete regionale Safe Night, vengono sensibilizzate le persone sui rischi del consumo di alcol e vengono effettuati gli alcoltest; sono inoltre rilevati dati sul consumo di alcol e di droghe attraverso questionari standardizzati a livello regionale e distribuito materiale informativo e preventivo.

Nell’ultimo anno sono stati effettuati interventi di outreach in occasione del carnevale di Santhià, alla discoteca di Piode e durante la scorsa edizione dell’Alpàa festival di Varallo da cui è emerso che la maggior parte dei soggetti che si sono sottoposti volontariamente all’alcol test erano giovanissimi, il 63% in età compresa tra i 18-24 anni e l’11% minorenne. I risultati dell’alcoltest hanno rilevato che solo il 3% dei neopatentati aveva i requisiti di legge per poter guidare un mezzo, per coloro che invece avevano la patente da più di tre anni solo il 25% aveva i requisiti psicofisici per mettersi alla guida. La maggioranza dei soggetti aveva però dichiarato di aver raggiunto il luogo con mezzi pubblici o con mezzi guidati da altre persone che non avrebbero assunto alcol.

Il Codice della strada per l’assunzione di alcol alla guida prevede per i neopatentati un tasso alcolemico (cioè la concentrazione di alcol nel sangue) pari a 0 per i primi 3 anni e per tutti gli altri un tasso limite di 0.5 g/l, infatti in caso di livelli di alcolemia superiore: il tempo di frenata raddoppia; si riduce il campo visivo, in particolare quello laterale; si ha una percezione distorta delle distanze e della velocità.

Gli incidenti causati dall’alcol alla guida rappresentano la prima causa di morte tra i giovani in Italia.

Non esistono quantità considerabili “sicure” di consumo alcolico: maggiore è l’assunzione e più elevato è il rischio per la salute e la sicurezza. Se si deve guidare quindi è fondamentale non bere, a qualunque età.

«La presenza all’Alpàa festival e alla discoteca di Piode con il progetto Spotnight rappresentano importanti occasioni per incontrare i giovani nei luoghi del divertimento e promuovere una cultura della sicurezza e della responsabilità – commenta il direttore generale dell’Asl, Marco Ricci –. Fare informazione sui rischi legati all’alcol e alla guida è una priorità per la nostra Azienda, peraltro inclusa nel Piano locale di prevenzione, e iniziative come questa ci permettono di agire in modo concreto, diretto ed efficace».