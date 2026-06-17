Marco Bertoli, professione goleador: primo colpo di mercato della Pro Vercelli

Punta centrale (è alto 1,88), ma in un attacco a tre può gioistrare anche come esterno, il 27enne Marco Bertoli è un nuovo giocatore della Pro.

Nel comunicato della società si legge.

“Il calciatore ha sottoscritto con il Club un contratto della durata di tre anni, con scadenza al 30 giugno 2029.

Classe 1999, Bertoli arriva a Vercelli dopo una stagione di alto livello nel Girone A di Serie C, dove si è confermato tra gli attaccanti più prolifici della categoria, chiudendo il campionato come miglior marcatore dell'Ospitaletto con 10 reti.”

Tanti gol anche nelle due stagioni precedenti, in serie D: 25 in 38 presenze con la maglia della Varesina, 16 gol distribuiti in 25 giornate nel 2023 con la maglia della Virtus Ciserano Bergamo.

Insomma, professione goleador.

Il Direttore Generale Filomeno Rocco Fimmanò ha dichiarato:

"Marco era uno dei nostri principali obiettivi di mercato. È un attaccante che ha dimostrato grande continuità realizzativa, conosce perfettamente la categoria e possiede caratteristiche che riteniamo ideali per il nostro progetto tecnico. La concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni era importante, con l'interesse concreto di diversi club di Serie B e Serie C. Abbiamo deciso di investire per portarlo a Vercelli e siamo particolarmente soddisfatti che abbia scelto il nostro progetto firmando un contratto triennale.”