Via Baratto, piscine in funzione dal primo agosto

Da venerdì 1 agosto il centro sportivo di via Baratto torna a funzionare a pieno regime. A quasi 4 anni dall'apertura della piscina coperta, tornano disponibili anche le due vasche esterne e l'area verde, completamente riqualificate al termine di un cantiere lungo e complesso che ha coinvolto tre amministrazioni comunali. «Dopo anni di attesa, oggi possiamo finalmente dire che Vercelli si riappropria di uno spazio che appartiene a tutti - dice il sindaco Roberto Scheda -. Un'area completamente rinnovata, moderna, accogliente. Questo impianto è stato trasformato per renderlo più efficiente, moderno e per offrire un luogo degno di Vercelli, un posto in cui famiglie, giovani, anziani, sportivi e amanti del relax possano ritrovarsi».

Un'area verde di 4 mila metri quadri, collega le due vasche che in passato facevano parte dell'impianto sportivo coperto (una da 25 metri per 12,5 con un'altezza variabile tra il metro e il metro e 20 e l'altra per i bambini) alla vasca con copertura telescopica. A gestire «Le Piscine» la società Pralino Sport di Sandigliano che utilizzerà il mese di agosto per provvedere alle manutenzioni annuali della vasca coperta. A servizio delle vasche esterne sono stati realizzati i blocchi degli spogliatoi mentre il parco, interamente in erba, verrà allestito con ombrelloni e lettini.

«Restituiamo ai cittadini una piscina bella, funzionale e accogliente, all’altezza delle aspettative. La costanza e la bravura degli uffici hanno fatto in modo che i problemi sorti si risolvessero nel migliore dei modi - sottolinea l'assessore con delega alle Piscine comunali, Antonio Prencipe - Vercelli sarà in grado di offrire un servizio piscine qualificato, capace di soddisfare ogni tipo di esigenza, dallo sport al benessere, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sicurezza». Al suo fianco, insieme a tutti i componenti della giunta e ai funzionari che hanno lavorato al progetto, anche l'architetto Paolo Pettene di Torino, che ha firmato il piano di riqualificazione dell'intero complesso e che sta curando anche la realizzazione della nuova piscina scolastica di via Prati.

A ricorda il vecchio Centro Nuoto sono alcuni pannelli, con le foto dei lavori effettuati e il bel murales, realizzato negli anni '70 da Laura Mazzeri e che la vercellese ha restaurato gratuitamente. «Dopo tanto tempo i vercellesi avranno a disposizione un centro natatorio moderno e tecnologico», commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion.

L'ingresso all'impianto è gratuito per le persone con disabilità dotate della Carta Europea della Disabilità o in possesso dei titoli per l’acquisizione della stessa con la certificazione del Disability Manger del Comune. I prezzi per il pubblico sono i seguenti: Ingresso feriale intero 9 euro (ridotto a 6,50 per bambini da 3 a 12 anni e a 7 per convenzionati e over 65); pomeridiano (dalle 14) 6,50 euro interdo (ridotto bambini 5,50 e over 65 6 euro). Ingresso festivo 11 euro (ridotto bambini 6,50 e over 65 e convenzionati 8,50). Affitto ombrellone e lettino 4 euro.

L’impianto sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19.