Squadre del girone A, costo abbonamenti, Iotti e... De Marino

Notizie flash
- Ecco le 20 squadre del girone A, campionato 2026-2027
- AlbinoLeffe
- Alcione Milano
- Arzignano Valchiampo
- Carpi
- Cittadella
- Desenzano
- Dolomiti Bellunesi
- Folgore Caratese
- Giana Erminio
- Juventus Next Gen
- Lecco
- Lumezzane
- Novara
- Ospitaletto Franciacorta
- Pergolettese
- Pro Vercelli
- Renate
- Trento
- Treviso
- Union Brescia
Definiti i costi degli abbonamenti (con lo sconto di chi si avvarrà della formula Porta un amico).
Abbonamenti che si possono sottoscrivere solo al botteghino.
Curva Ovest: 50 euro (40 con Porta amico).
Under 12 abbonamento ridotto a 5 euro.
La gradinata Nord: intero 135 euro, il ridotto donna 125 euro, il ridotto under 18 e over 65 100 euro; 100 euro con la formula «porta un amico» e 75 per i Veterani della Pro Vercelli.
Gradinata Sud:150 euro l'intero, 140 il ridotto donna, 120 per under 18, over 65, Veterani e con la formula «porta un amico».
Tribuna laterale: 250 euro l'intero; 240 euro ridotto donna, 200 euro per under 18, over 65 e con la formula «porta un amico»; 170 euro per i Veterani.
Tribuna centrale: 500 euro e 450 euro con la formula «porta un amico».
Prevista anche la formula «promo figlio»: nello stesso settore dell'abbonato., è possibile acquistare un abbonamento a 5 euro per il proprio figlio nato dopo il 1° gennaio 2013.
Rinnovato per altre due stagioni il contratto al centrocampista Ilario Iotti, 31 anni, uno dei migliori (spesso il migliore), delle ultimi stagioni.
Rescisso invece il contratto con l’estrosa mezza punta Hamza Haoudi.
Voci di mercato: si parla di un ritorno, quello del difensore Davide De Marino, classe 2000.