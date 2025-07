Principio di incendio dopo lo scontro tra tre auto: due persone in ospedale

Incidnete stradale, nella mattina di martedì 29 luglio, sulla Sp 02 a Moncrivello. Tre le vetture coinvolte nell'impatto, avvenuto poco dopo le 8,30: all'arrivo la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris si sono dovuti occupare delle conseguenze di un principio di incendio innescato dallo scontro: il mezzo interessato è stato spento con un estintore; in seguito la squadra si è occupata di far raffreddare il mezzo e mettere in sicurezza lo scenario.

Due le persone ferite, sono state trasportate dai sanitari al pronto soccorso.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale e una pattuglia dei Carabinieri.