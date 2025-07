Ospedale di Borgosesia/1 «Finalmente progetti concreti, basta difendere l'indifendibile»

Siamo molto soddisfatti dell’incontro che si è tenuto ieri sera a Borgosesia alla presenza dei sindaci valsesiani e dell’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi. Abbiamo discusso di un progetto strutturato, ampio, condiviso e concretamente realizzabile per il futuro della sanità valsesiana. Non promesse, ma impegni precisi. Non slogan, ma soluzioni. Il cuore del confronto è stato il potenziamento dell’ospedale di Borgosesia e della sanità territoriale della Valsesia.

Tra i principali interventi programmati con risorse e tempi certi ci sono trenta posti letto in post-acuzie; un nuovo Pronto Soccorso con un investimento di 500.000 euro, a cui si aggiungerà il percorso di umanizzazione già previsto dalla Giunta regionale; l’aumento degli interventi chirurgici, 500 in più all’anno; il rafforzamento degli ambulatori, dell’ortopedia e della cardiologia; la presa in carico potenziata per le mamme in fase prenatale e pediatrica; l’arrivo di una nuova risonanza magnetica dedicata ai traumi articolari.

È finito il tempo di difendere l’indifendibile.

È tempo di guardare ai nuovi bisogni di una popolazione che cambia: ai nostri anziani, alla vocazione turistica crescente e che merita servizi sanitari all’altezza, moderni, di qualità, accessibili a tutti, residenti prima di tutto. Il progetto approvato ieri sera non è una semplice lista di interventi. È una visione. È la prova che quando le comunità si fanno sentire e la politica sa ascoltare, si possono costruire percorsi concreti. La Valsesia non merita solo promesse: merita rispetto, futuro, una sanità vera. Con il progetto condiviso ieri sera gettiamo le basi per una sanità valsesiana più efficiente, moderna e vicina alle persone. È l’inizio di una stagione nuova, costruita insieme, con serietà e visione.