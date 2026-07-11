Mattia Iori, 29 anni, mezzapunta, è un nuovo giocatore della Pro Vercelli

Mattia Iori, 29 anni, mezzapunta e all’occorrenza ala sinistra, è un nuovo giocatore della Pro Vercelli.

Dopo tanta gavetta in serie D, Iori ha disputato gli ultimi 5 campionati in serie C: un anno con la maglia dell’Arezzo, uno con la Pergolettese e tre con quella del Lumezzane.

In tutto 138 presenze (27,6 per campionato) realizzando 22 gol (4,4 a stagione).

Siamo convinti che il suo contributo potrà essere fondamentale, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l’esperienza e la maturità che porta all’interno del gruppo.

Quello che ci ha convinto tantissimo, oltre alle sue qualità, è stata la sua volontà di indossare la maglia della Pro e di sposare a pieno questo progetto, con assoluta consapevolezza dell’importanza della bianca casacca."

Il Direttore Generale Filomeno Rocco Fimmanò dichiara: “ Siamo convinti che il suo contributo potrà essere fondamentale, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l’esperienza e la maturità che porta all’interno del gruppo. Quello che ci ha convinto tantissimo, oltre alle sue qualità, è stata la sua volontà di indossare la maglia della Pro e di sposare a pieno questo progetto”.