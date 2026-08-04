Cessione di Alpa Akpro e amichevole a porte chiuse: insomma, nulla di esaltante

Nulla di esaltante potrebbe essere il titolo alle due notizie che arrivano dalla Pro Vercelli.

Uno. Cessione di calciatore Jean-Guy Akpa Akpro al Grenoble, uno dei migliori elementi della stagione passata. Gioca, e bene, da esterno,coprendo tutta la fascia, ma ha buone capacità realizzative, quando impoiegato da centravanti non ha fatto male.

Si spera che arrivi un sostituto altrettanto bravo, almeno.

Due. Venerdì 7 agosto, amichevole interna contro il Sassuolo, ma a porte chiuse (e senza che nessun riprenda la partita).

Ecco i comunicati

F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che, in continuità con il programma di preparazione precampionato e in vista del prossimo impegno di Coppa Italia, venerdì 7 agosto, presso lo Stadio “Silvio Piola”, si disputerà la gara amichevole tra Pro Vercelli e Saluzzo.



L’incontro si svolgerà a porte chiuse, in considerazione degli interventi strutturali di carattere straordinario attualmente in corso presso l’impianto, resisi necessari a seguito dei rilievi formulati dalle Autorità competenti e finalizzati a consentire allo Stadio “Silvio Piola” di essere regolarmente disponibile in vista delle prossime gare ufficiali.



Come già rappresentato in occasione dell’annullamento della gara amichevole contro il Milan Futuro, F.C. Pro Vercelli 1892 avrebbe fortemente desiderato non disputare alcun incontro casalingo in assenza dei propri sostenitori.



La presenza del pubblico costituisce un elemento essenziale e imprescindibile della vita della Società, nonché un sostegno fondamentale per la squadra.

Al contempo, alla luce delle esigenze tecniche e sportive connesse alla preparazione della nuova stagione, la Società ha ritenuto necessario consentire alla Prima Squadra di proseguire il proprio percorso di avvicinamento alle competizioni ufficiali anche attraverso la disputa di un incontro amichevole sul terreno di gioco del “Piola”.



Tale esigenza assume particolare rilevanza in considerazione del fatto che le prime due gare ufficiali della stagione saranno disputate proprio in casa. La decisione di disputare l’amichevole a porte chiuse è stata dunque assunta esclusivamente in ragione delle esigenze sportive della Prima Squadra.

Si tratta di una soluzione temporanea, non dipendente dalla volontà del Club, adottata nel rispetto delle indicazioni ricevute e in coerenza con il senso di responsabilità che F.C. Pro Vercelli 1892 nutre nei confronti dei propri sostenitori, della comunità vercellese e di tutte le Amministrazioni coinvolte.

La Società desidera, inoltre, rassicurare pienamente i propri tifosi in merito all’andamento dei lavori. Gli interventi stanno procedendo regolarmente, secondo modalità e tempistiche totalmente in linea con quanto programmato.



Allo stato attuale, pertanto, non sussiste alcuna criticità in vista delle prossime gare ufficiali, in occasione delle quali lo Stadio “Silvio Piola” potrà accogliere regolarmente i propri tifosi.



F.C. Pro Vercelli 1892 comprende il dispiacere e il disagio che l’impossibilità di assistere alla gara potrà arrecare ai propri tifosi e si scusa ancora una volta per una situazione non dipendente dalla volontà del Club.



La Società ringrazia tutti i sostenitori per la comprensione, la pazienza, la vicinanza e il costante affetto dimostrato, con la certezza che l’attuale sacrificio consentirà di garantire il regolare svolgimento delle prossime partite ufficiali e di tornare ad accogliere il pubblico vercellese sugli spalti del proprio Stadio.

F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Jean-Guy Akpa Akpro al Grenoble, club militante nella Ligue 2 francese.

Il trasferimento è stato definito a titolo temporaneo oneroso, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

La Società ringrazia Jean-Guy per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati con la maglia della Pro Vercelli e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per questa nuova esperienza in Francia.