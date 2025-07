Sagra d'la Panissa: da Jovanotte alla Shary Band serate di musica e buona cucina

Sulle note di De Andrà, “Aspettando … la Sagra”, tradizionale organizzato dal Comitato Vecchia Porta Casale con il Comune di Vercelli, ha regalato ai vercellesi un assaggio dell'appuntamento di fine agosto che richiama ogni anno migliaia di visitatori nell'area della Palestra Mazzini.

La colonna sonora della serata era affidata alla formazione biellese “Volta la carta – Omaggio a Fabrizio De Andrè”. La band composta da Giovanni Sanzò (voce e chitarra), Paola Iachini (chitarra e cori), Raffaele Antoniotti (organo Hammond e piano), Dario Retegno (violino) e Claudio Montagnoli (batteria) ha omaggiato il grande Faber con un concerto che ha riproposto i brani più significativi del cantautore genovese. Al termine i cuochi del Comitato hanno offerto al numeroso pubblico presente una degustazione della celebre panissa vercellese. Sono intervenuti il vice sindaco Mimmo Sabatino e il vice presidente del consiglio comunale Gianni Marino.

La serata è stata l’occasione per presentare ufficialmente il programma della prossima edizione della “Sagra d’la Panissa” in programma dal 21 al 27 agosto sull’area esterna della palestra Mazzini con ingresso da corso De Gregori. La manifestazione organizzata dal Comitato Vecchia Porta Casale è giunta alla sua 33° edizione. Ogni sera, domenica anche a pranzo, si potranno gustare, oltre alla panissa, le tante specialità della Sagra sotto al grande padiglione gastronomico. A disposizione dei visitatori ci saranno poi due bar. Inoltre sono in programma diverse iniziative collaterali come la corsa podistica, giunta alla sua trentunesima edizione, in programma venerdì 22 agosto con partenza alle ore 20, una mostra d’arte con i lavori degli allievi del Liceo Artistico “Alciati” e le dimostrazioni sulla lavorazione del riso a cura de “La Pista” di Alberto, Celestina ed Elisabetta Galante. A disposizione dei più piccoli, quest’anno tornano anche i gonfiabili gratuiti per tutti.

Infine la parte dello spettacolo. Ogni sera sul grande palco allestito sulla pista si esibiranno alcune tra le migliori formazioni nel panorama nazionale della musica da ballo e della disco. Questo nel dettaglio il programma: giovedì 21 Daniela Cavanna; venerdì 22 Alex Biondi; sabato 23 Luca Panama; domenica 24 Vanna Isaia Band; lunedì 25 Jovanotte, il tributo italiano a Lorenzo Jovanotti; martedì 26 Cristian Patarini e mercoledì 27 gran chiusura con la Shary band.