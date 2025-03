Torna in scena la Vercelli Medioevale: tre giorni di spettacoli, mostre, visite guidate

Dall’11 al 13 aprile, Vercelli rende omaggio al suo passato medioevale con la seconda edizione di "Vercellae Hospitales". Dopo il successo del 2024, la seconda edizione della manifestazione porterà in città 600 figuranti e 90 artisti da tutta Italia arricchendosi di contenuti culturali e coinvolgendo nuovi spazi.

Un programma ancora più ricco di rievocazioni, spettacoli e attività culturali che sancisce l'avvio della collaborazione con il Salone del Libro di Torino e la "Festa del libro medioevale e antico" di Saluzzo, oltre a coinvolgere musei e istituzioni culturali cittadine. Per la presentazione della tre giorni - quattro in realtà, visto che un'anteprima verrà dedicata alle scuole - il Comune sceglie il chiostro di Sant'Andrea, simbolo dello splendore della Vercelli del Medioevo: anche quest'anno l'area intorno alla basilica arà il cuore della manifestazione che, tuttavia, si allarga a piazza Antico Ospedale e all'Arca di San Marco.

L’evento inizierà venerdì 11 aprile con l’inaugurazione della “Fiera del Libro Antico e Medievale” nell'ex chiesa di San Marco, a cura del Salone del Libro di Torino e della mostra di manoscritti e pergamene medievali provenienti dagli archivi storici della Città di Vercelli, all'interno di Arca. Curata da Flavia Negro, la mostra vedrà l'esposizione di importanti pergamene e pezzi rari, custoditi nell'Archivio storico del Comune, all'Archivio Capitolare e all'Archivio di Stato. A cura del Salone del libro sono anche in programma tre incontri con l'autore, e una fiera del libro antico e raro. A presentare gli appuntamenti e la collaborazione avviata tra Vercelli e l'ente è l'intervento del segretario generale del Salone, Marco Pautasso.

Tornando al programma di “Vercellae Hospitales", invece, corso della serata di venerdì, l’apertura del mercato storico e del villaggio streetfood accompagneranno la suggestiva cena medievale e il primo concerto a tema. Ospiti d’eccezione i Bardo Magno, progetto musicale della community social Feudalesimo e Libertà. Il concerto si terrà in piazza Antico Ospedale, l’ingresso sarà gratuito.

Sabato 12 aprile sarà la volta del corteo storico da piazza Cavour fino alla basilica di Sant’Andrea che segnerà ufficialmente l’inizio delle attività rievocative. I visitatori potranno assistere a scene di vita medievale, esibizioni artistiche e dimostrazioni di arti e mestieri. Le conferenze culturali e gli incontri dedicati ai giovani offriranno l’opportunità unica per scoprire aspetti meno noti della storia medievale. La giornata si concluderà con il concerto serale dei “Lou Dalfin”, gruppo musicale italiano di folk rock nato nel 1982 nelle valli occitane del Piemonte.

Domenica 13 aprile ci sarà la messa in stile medievale, nella basilica di Sant’Andrea, accompagnata da canti gregoriani e seguita da un’imponente battaglia campale con dimostrazione di macchine d’assedio e spettacoli teatrali. A chiudere l’evento sarà il suggestivo corteo finale che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi di rievocazione storica, accompagnati dal pubblico, fino a uno spettacolo di fuoco e teatro.

Nel corso della due giorni sono previste visite guidate alla Vercelli medievale; l'apertura della Torre dell'Angelo e della torre campanaria di Sant'Andrea, con il Fai, un ciclo di tre incontri con l'autore, organizzati per il Comune di Lara Giorcelli e Alessandro Barbaglia in Arca, mostre e iniziate ideate dai musei cittadini, sulle quali ci sarà occasione di tornale nell'imminenza degli appuntamenti. Il coinvolgimento delle scuole, dei musei e delle istituzioni locali renderà Vercellae Hospitales un’esperienza formativa e di intrattenimento con attenzione particolare ai giovani affinché possano vivere la storia in modo dinamico e appassionante.

«Questo atteso fine settimana offrirà a cittadini e visitatori un’occasione unica per immergersi completamente nel fascino del Medioevo - commenta il sindaco, Roberto Scheda, presentando il calendario degli eventi - la nostra città ha moltissimo da offrire e aprirsi a prestigiose collaborazioni, come quella con il Salone del Libro, è la strada per abbattere steccati e far circolare il nome della città».