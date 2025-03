Scontro tra Palestro e Robbio: due feriti portati a Vercelli

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina (martedì 4 marzo) sulla statale 596 tra Palestro e Robbio. Intorno alle 7 un'auto e un camioncino della raccolta rifiuti si sono scontrati violentemente per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale giunti sul posto per i rilievi del caso.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti i due conducenti rispettivamente di 29 e 60 anni soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa di Mortara e della Croce Azzurra di Robbio, coadiuvati dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

La strada per Vercelli è stata riaperta al traffico alcune ora più tardi, dopo che sono stati rimossi i veicoli incidentati e ripristinate le condizioni di sicurezza.