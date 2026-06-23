Conto alla rovescia per Freedom to Swim: alla Marina di Loano torna il mare per tutti

Mancano ormai pochi giorni alla seconda edizione di Freedom to Swim, in programma sabato 27 giugno 2026, dalle 10:30 alle 13:00, alla Marina di Loano, in Lungomare Nazario Sauro 12.

L’iniziativa gratuita, dedicata all’inclusione attraverso il nuoto e il contatto con il mare, è pensata in particolare per persone non vedenti e ipovedenti, ma chiunque desideri partecipare è il benvenuto.

Organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con Doria Nuoto Loano 2000 e Marina di Loano, con il patrocinio del Comune di Loano e della Regione Liguria, l’evento offre l’occasione di vivere il mare in un ambiente protetto, sereno e accessibile, all’insegna di sport, autonomia e condivisione.

La sicurezza sarà garantita dalla presenza della Polizia di Stato, con moto d’acqua operative in mare, e della Capitaneria di Porto, che supporterà l’organizzazione con i propri mezzi. In acqua, gli atleti qualificati della Federazione Italiana Nuoto affiancheranno i partecipanti con un accompagnamento fisico costante, per assicurare orientamento, contatto e tranquillità durante tutta l’esperienza.

Freedom to Swim non è solo un momento sportivo, ma un invito a vivere il mare come spazio di libertà e inclusione. Per informazioni e partecipazione è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo segreteria@associazioneterritori.it o al numero 393 3357788.