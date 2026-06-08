Basket serie C: la PFV promossa in serie B

Dopo l'invio del comunicato stampa di questa mattina relativo alle final four della fine settimana scorsa, la F.I.P. - C.R. Piemonte ci ha comunicato che le promozioni dalla serie C alla serie B di questa stagione 2025/26 sono tre.

Pertanto la PFV, essendosi classificata seconda assoluta, viene promossa insieme con Libertas Moncalieri (prima) e Pink Basket Torino (terza), per l'ennesimo salto di categoria della sua storia.

La promozione è il giusto premio per le atlete e la società vercellese che hanno disputato una stagione quasi trionfale (è mancata solo la vittoria in finale) con grande determinazione e impegno e - sia consentito dirlo - con buoni progressi sotto il profilo tecnico, soprattutto per le giovani via via inserite in prima squadra.

Queste alcune delle parole che, a giochi conclusi, coach Davide Simone ha dedicato alle sue giocatrici: "Ho visto una squadra con la S maiuscola, e quello è il sogno di ogni allenatore: costruire un gruppo che lotta, vince e perde insieme. Ho visto qualcuna giocare su una caviglia sola, qualcun'altra che fino a un paio di anni fa non aveva mai giocato partite di campionato, stare in campo bene e concentrata, ho visto le giovani entrare e dare un contributo vero...."".

Grande soddisfazione, dunque, per la società che dovrà ora predisporre al meglio la prossima impegnativa stagione.