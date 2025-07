«Ospedale di Borgosesia, l'assessore Riboldi dia risposte al territorio»

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto il territorio, come noi, ha appreso da fonti giornalistiche della possibile chiusura del punto nascite presente all’ospedale di Borgosesia. Oltretutto, sembra sia l’unico punto nascita in procinto di chiudere, nonostante non sia l’ospedale con meno nascite della regione. Questo renderebbe ancora più grave, un fatto che lo è già di per sé oltremisura. Inoltre, andrebbe sottolineato che i parametri presi a riferimento per le chiusure non tengono conto del drastico calo delle nascite degli ultimi anni. Senza dubbio, per scelte così impattanti sulla vita di territori e cittadini, va fatto un confronto serio, concreto e puntuale con chi in quelle comunità vive.

È essenziale un ragionamento di quadrante, insieme alle altre Asl, sulla predisposizione di punti nascite a servizio del territorio, che tenga in considerazione tanti altri parametri aggiornati. Sottolineiamo come l’ospedale di Borgosesia sia un punto di riferimento fondamentale per il territorio e che andrebbe anzi implementato, investendo sulla sanità territoriale e potenziando il servizio pediatrico, la medicina di base, la cardiologia e la riabilitazione. Parliamo del problema dello spopolamento delle aree interne ma bisogna agire concretamente: i territori hanno bisogno di servizi per essere attrattivi e vivibili, questa non è la strada giusta. La destra e lo stesso Assessore Riboldi negli ultimi mesi hanno portato avanti slogan su slogan portando la retorica “nessuna chiusura”. Ecco, al riguardo l’assessore Federico Riboldi dia delle risposte a tutto un territorio.