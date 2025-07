E-bike sharing: a pochi giorni dall'avvio del servizio iniziano i vandalismi

Inaugurato da pochi giorni, il servizio di e-bike sharing inizia ad affrontare le conseguenze dei primi atti vandalici ai danni della flotta di mezzi dislocata tra Vercelli, Trino, Crescentino, Santhià, Caresanablot e Saluggia. A segnalare l'abbandono di uno dei mezzi, in un fosso in mezzo ai rovi, è il sindaco Daniele Pane di Trino.

«L’innovazione può portare lontano… ma non se viene lanciata nei rovi - scrive condividendo l'immagine del mezzo abbandonato -. Solo pochi giorni fa abbiamo inaugurato con orgoglio il nuovo servizio di e-bike sharing della Provincia di Vercelli anche nella nostra città e oggi uno dei mezzi è finito così».

Un post che ha raccolto, tra l'altro, anche altre segnalazioni in relazione all'abbandono dei mezzi che dovrebbero essere utilizzati in tutt'altro modo: «Nessuna legge, nessuna regola e nessun provvedimento sarà mai abbastanza efficace contro l’ignoranza - rileva Pane -. Perché, a quanto pare, tecnologia, servizi e innovazione non bastano se mancano educazione, rispetto e senso civico».

A sorprendere, più che altro, è il fatto che, per utilizzare i mezzi, è necessario scaricare una App e depositare, attraverso quest'ultima, un documento, elemento che, almeno in teoria, dovrebbe rendere facilmente identificabile l'autore dell'atto vandalico.