Cronaca | 03 settembre 2025, 18:22

Auto si ribalta sulla Sp 31: interviene l'elisoccorso

E' avvenuto nel territorio di Palazzolo

Incidente, nella tarda mattinata di mercoledì, a Palazzolo, sulla Sp 31 bis, dove una vettura si è ribaltata su un fianco, finendo la propria corsa contro il guard rail. Per estrarre il conducente e prestare i soccorsi del caso, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta insieme al personale del 118. Sul posto anche l'elisoccorso, mentre i Carabinieri si sono occupati della viabilità e degli accertamenti sulla dinamica dell'incidente..

redaz

