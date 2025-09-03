Auto si ribalta sulla Sp 31: interviene l'elisoccorso

Incidente, nella tarda mattinata di mercoledì, a Palazzolo, sulla Sp 31 bis, dove una vettura si è ribaltata su un fianco, finendo la propria corsa contro il guard rail. Per estrarre il conducente e prestare i soccorsi del caso, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta insieme al personale del 118. Sul posto anche l'elisoccorso, mentre i Carabinieri si sono occupati della viabilità e degli accertamenti sulla dinamica dell'incidente..