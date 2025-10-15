Truffato da due falsi operatori di banca

Ha telefonato all'ignara vittima, spacciandosi per un funzionario della banca e spiegando che la sua carta di credito era stata clonata. Poi, una volta messo in allarme l'interlocutore, gli ha fatto credere che fosse necessario effettuare un bonifico per verificare lo stato di funzionalità della carta. Secondo le sue parole doveva trattarsi di una sorta di bonifico “prova”, ma in realtà l'interlocutore è stato di fatto spinto a trasferire alcune migliaia di euro sul un conto posto nella disponibilità del truffatore, che poi si è dileguato con il denaro.

I Carabinieri della Stazione di Trino, ad esito degli accertamenti, dei riscontri e delle informazioni acquisite, sono riusciti a individuare i presunti responsabili della truffa perpetrata da due soggetti residenti nel torinese, entrambi con precedenti di polizia specifici, che con artifizi e raggiri hanno indotto la parte offesa ad effettuare un bonifico di qualche migliaio di euro su un conto corrente nella loro disponibilità.