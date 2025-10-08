Addio a Fabrizio Francese, bibliotecario a Trino. Aveva 63 anni

Lutto a Trino e nel mondo della cultura per la morte improvvisa di Fabrizio Francese, responsabile della locale biblioteca civica “Favorino Brunod”. Aveva 63 anni e, per la sua attività professionale, era conosciuto e apprezzato dai colleghi dell'intero sistema biblitoecario vercellese.

Lascia le figlie, Federica e Cecilia, la compagna Rossella, la sorella con la famiglia: il funerale sarà celebrato giovedì alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Trino, dove, mercoledì alle 17,30, sarà recitato il rosario.

«Con la sua gentilezza e la sua grande passione per quella che era anche la sua biblioteca, Fabrizio ha rappresentato per anni un punto di riferimento per tanti cittadini, studenti e lettori trinesi – ricorda il sindaco Daniele Pane, a nome dell'amministrazione comunale – . La sua dedizione al servizio pubblico e il suo sorriso discreto resteranno un esempio e un ricordo prezioso per tutti noi. Il sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e i dipendenti comunali esprimono le più sentite condoglianze alla compagna Rossella, alle figlie e a tutti i suoi cari. Ciao Fabrizio, e grazie per tutto ciò che hai donato alla nostra comunità».