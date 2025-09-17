Trino verso la raccolta rifiuti "puntuale": tre incontri per arrivare preparati

Trino avvia un percorso per il passaggio alla raccolta puntuale dei rifiuti: «Una tappa importante per migliorare la gestione dei rifiuti e rendere ancora più efficace la raccolta differenziata», spiega il sindaco, Daniele Pane, annunciando una serie di appuntamenti per preparare la popolazione alle nuove modalità concordate con Asm e Covevar.

Per illustrare tutte le novità e chiarire eventuali dubbi, sono state organizzate tre serate informative aperte alla popolazione e alle attività commerciali. Giovedì 18 e giovedì 25 settembre alle 21 l'incontro è aperto a tutte le utenze; il 2 ottobre l'appuntamento è dedicato alle utenze commerciali e a chi, eventualmente, non avesse preso parte agli incontri precedenti. Tutti gli incontri si terranno al Salone Polifunzionale (ex Mercato Coperto) in piazza Comazzi: ««La partecipazione è importante per arrivare preparati a questa novità, che rappresenta un passo avanti per la sostenibilità e la qualità del servizio - spiega Pane -. Durante le serate saranno illustrate le modalità di utilizzo dei nuovi contenitori, i criteri di calcolo della tariffa e i passaggi verso il nuovo sistema di raccolta puntuale che entrerà in vigore da gennaio 2026».