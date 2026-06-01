La PFV vola verso le final four

Serie C

Girone titolo – 5^ ed ultima giornata di ritorno





Sabato 30.5.2026– ore 18,30

Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco – Via Donizetti 19





Pallacanestro Femminile Vercelli – Pallacanestro Saluzzo 72-44

Parziali: (19-8; 43-17; 63-28; 71-44)

Tabellino: Acciarino 23; Ansu 13; Bertelegni 2, Buffa 8, Deangelis 4; Francese Ar, 9;

N’Guefack Lowe; Francese E. 7, Chillini, Liberali 2; Balzaretti; Cavalli 4;

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Nell’ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione alle finali promozione, la PFV – ormai matematicamente certa del primo posto – ha battuto ampiamente Saluzzo fra le mura amiche per 71-44, al termine di una partita che non è mai stata in discussione, neanche nelle prime fasi, poiché la squadra vercellese ha avuto il giusto approccio e, trascinata da un’ottima Acciarino, (23 punti e 11 su 12 al tiro) ha da subito posto le basi per la vittoria, portandosi sul 17-3 già nel primo quarto, per chiudere sul 19-8.

In questa fase la PFV metteva in mostra un’ottima difesa individuale che creava grosse difficoltà realizzative alle avversarie e sciorinava un gioco veloce e fluido che portava spesso le sue giocatrici a buone conclusioni da sotto e ad effettuare ottimi tiri dal perimetro. (27 su 48 al tiro da due).

Nel secondo quarto il momento magico continuava, con le varie Ansu, Francese Arianna e Elisabetta, Buffa a rimpinguare il bottino per il 43-17 di metà gara, senza trovare soverchia resistenza da parte delle avversarie, ben presto rassegate a soccombere.

Nel terzo periodo il vantaggio si dilatava a ancora, sino a raggiungere i 40 di differenza grazie all’apporto in punti anche di Cavalli, Deangelis, Bertelegni e Liberali ed in difesa di Chillini, N’Guefack e Balzaretti.

Con la vittoria assicurata coach Simone avvicendava tutte le giocatrici in campo nell’ultimo quarto, con l’ordine di controllare la gara, il che consentiva a Saluzzo di rosicchiare qualche punto e chiudere a -28 anziché oltre i 40 punti come sarebbe stato possibile, dovendosi calcolare come realizzato anche l’ultimo tiro libero di Deangelis, non messo a referto per un errore del refetista.

Ora le final four, che si disputeranno a Vercelli, al Palapiacco di via Donizetti 19 secondo il seguente calendario:

sabato 6 giugno 2026 ore 18,00 – PFV – Savigliano

sabato 6 giugno 2026 ore 20,30 – Libertas Moncalieri – Pink Basket Torino

domenica 7 giugno ore 18,00 – finale 3° posto

domenica 7 giugno ore 20,30 – finale 1° posto

Se la PFV sarà capace di ripetere un’ottima prestazione come nell’odierna gara a livello di intensità, fluidità di gioco e precisione al tiro, avrà buone chanches da giocarsi nelle finali.