Sudata, meritata, importante vittoria della PFV

Serie C

Girone titolo – 3^ giornata





Domenica 12.4.2026– ore 18,30

Savigliano – Pal.to dello Sport – Campo 1 – Via Giolitti 9





ABC Gators Basketball - Pallacanestro Femminile Vercelli 44-50

Parziali: (16-10; 22-20; 35-39; 44-50)





Tabellino: Acciarino 13; Ansu 16; Deangelis 11; Buffa 3, Francese El.; Francese Ar., N’Guefack Lowe , Bertelegni 2; Ceragioli, Lahmidi 2, Chillini 3, Cavalli n.e.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Nel girone per l’accesso alle final four, e conseguente promozione, la PFV ha centrato l’ennesimo successo, anche se molto sofferto questa volta, andando a vincere sul difficile campo di Savigliano per 44-50 contro una delle squadre che la seguono da vicino in classifica, l’ABC Gators Basketball.

La partita non è stata facile per le vercellesi, come in altre occasioni, e le ragazze di Davide Simone lo hanno compreso subito, trovandosi sotto 16-10 alla fine del primo quarto nonostante una buona distribuzione dei punti ed una tripla di Chillini.

Poi con una bella reazione, propiziata dai canestri di Ansu e Deangelis, nonché della giovanissima Lahmidi, nel secondo periodo, e l’apporto difensivo di Arianna ed Elisabetta Francese e N’Guefack Lowe, la PFV riusciva ad accorciare un po’ le distanze andando al riposo sul 22-20 ma con l’inerzia della partita che sembrava girarsi a proprio favore.

Il terzo quarto poi, come ormai sembra essere un marchio di fabbrica, era tutto delle ospiti (13-19) e con i punti delle giocatrici di cui sovra cui si aggiungeva una preziosa tripla di Buffa, ed una buona difesa di tutte quante, ribaltavano il risultato, portandosi a + 4 al 30’ sul 35-39.

Nell’ultimo periodo (9-11), infine, la capitana Acciarino si prendeva per così dire sulle spalle la squadra segnando 9 punti in sequenza col sigillo finale di Bertelegni e, con il contributo delle compagne che si facevano in quattro a difendere, faceva sì che la PFV riuscisse a mantenere le distanze dalle avversarie e guidava, così, la sua squadra ad una meritata quanto sofferta vittoria.

Se c’era bisogno ancora di una dimostrazione di solidità e maturità della formazione allenata da Davide Simone, questa partita l’ha fornita, facendo chiaramente vedere che la PFV è in grado di affrontare ad armi pari (ed anche batterle fino ad ora) tutte le squadre dell’altro girone, candidandosi con merito - almeno per il momento - ad un posto nelle final four di giugno allorché, a meno di innesti in certe squadre di giocatrici di categorie superiori come purtroppo consentito da un regolamento iniquo, potrebbe poter dire la sua per il titolo e, quindi, per la promozione,

Il prossimo match per la PFV si giocherà domenica 19.4.2026 alle ore 18,30 a Vercelli, Palapiacco di via Donizetti 19, contro Pink Basket Torino, altra squadra da prendere con le dovute precauzioni.