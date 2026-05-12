PFV, vittoria e pubblico che urla "Serie B"

Serie C

Girone titolo – 2^ giornata di ritorno



Domenica 10 maggio

Vercelli - Palapiacco – Via Donizetti 19

Pallacanestro Femminile Vercelli – Ebe Porte Pancalieri 71-45

Parziali: (22-7; 39-21; 54-28; 71-45)

Tabellino: Acciarino 12; Ansu 8; Bertelegni 2, Buffa 4, Deangelis 11; Francese Ar,18;

N’Guefack Lowe 2; Francese E. Chillini 8, Cavalli, Ceraioli 2. Balzaretti 4.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Torna alla vittoria la PFV nella seconda di ritorno del girone finale, battendo in casa per 71-45 Pancalieri, in un match prima dominato senza contrasto e poi controllato a proprio piacimento, con molto “riposo” concesso alle giocatrici con più punti nelle mani ed ampio spazio in campo alle più giovani che si sono comportate benissimo.

Contrariamente alle abitudini ormai consolidate, coach Simone non ha iniziato subito il tourbillon di cambi che, a volte, ha rischiato di destabilizzare un po’ il rendimento costante della squadra, ma ha puntato subito a mettere un divario considerevole fra la sua squadra e le ospiti ed otteneva un probante 17-0 prima che Pancalieri segnasse un canestro, dopo quasi 7’ di gioco.

Manovra fluida e velocità di esecuzione connotavano questa fase di gioco, con la rientrante Deangelis a dirigere e Ansu (8), Acciarino (12), Francese Arianna (18 punti, top scorer di giornata) e Chillini (8) a segnare. Il primo quarto si chiudeva 22-7 e sotto questo scarto le ospiti non sarebbero mai riuscite a scendere in tutta la partita, nonostante in alcune fasi si siano trovate dinanzi praticamente un formazione di categoria giovanile.

Anche Deangelis raggiungeva la doppia cifra con 11 punti realizzati e Buffa (4), N’Guefack Lowe (2), Balzaretti (4) e Ceraioli (2) completavano il tabellino.

Nei due tempi successivi la PFV incrementava il vantaggio progressivamente, superando anche i 30 punti di vantaggio, ma senza mai cercare di strafare. Il punteggio avrebbe potuto far registrare uno scarto ancora più cospicuo del +26 finale se solo, nell’ultima parte di gara, la squadra vercellese fosse riuscita a mantenere la stessa lucidità del primo tempo non sbagliando facili conclusioni, commettendo errori banali spiegabili con la consapevolezza di aver già risolto la pratica.

La gara è finita qualche secondo prima della sirena, con Elisabetta Francese che lasciava la palla a terra con il chiaro significato di non voler infierire e con il pubblico ospite che applaudiva apertamente le padrone di casa, con il coro “serie B, serie B”, mentre i dirigenti vercellesi facevano gli ovvi scongiuri

Il prossimo match per la PFV si giocherà nuovamente a Vercelli domenica 17 maggio alle ore 18,00 al Palapiacco, via Donizetti 19 contro ABC Gators di Savigliano (CN).