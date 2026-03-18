PFV lanciatissima verso la seconda fase

POSTICIPO





Polisportiva Avigliana Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli – 46-58

Parziali: (18-18; 23-25; 34-45; 46-58)





Tabellino: Acciarino 6; Ansu 21; Chillini; Deangelis 3; Buffa 15, Bertelegni 7;

Francese El.,; Francese Ar.6, N’Guefack Lowe, Cavalli, Ceragioli ; Balzaretti. .

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Posticipata a venerdì 13 marzo alle ore 21.15 ad Avigliana per indisponibilità dell’impianto comunale nel giorno in calendario, la penultima giornata del girone di qualificazione ha visto ancora una vittoria per la PFV che si è imposta contro Polisportiva Avigliana Basket per 46-58, al termine di un confronto contro un formazione ben organizzata e dimostratasi molto aggressiva,.

La partenza era costellata di errori su ambo i fronti, sino al 4’ quando il gioco delle ospiti finalmente si sbloccava, dando i frutti auspicati sfruttando velocità di esecuzione e aggressività difensiva. Trascinate dalla solita Ansu (21 p.ti e 15 rimbalzi) e da Buffa (15 p.ti), al primo quarto le ospiti erano già avanti 10 a 18.

Nel secondo quarto, invece, la squadra vercellese perdeva progressivamente lucidità e non riusciva più ad arginare gli attacchi avversari, segnando pochissimo, così che consentiva alle padrone di casa di rifarsi pericolosamente sotto e chiudere a metà gara sul 23-25, rimettendo così in discussione la partita.

Nell’intervallo lungo, negli spogliatori, coach Simone evidentemente si è fatto sentire (e capire) perché la PFV tornava in campo con un altro piglio e, con un parziale di 11-20 nel terzo periodo, piazzava l’allungo decisivo, con i canestri delle solite Ansu, Buffa, Acciarino, Francese Arianna, Deangelis e Bertelegni.

In questo modo la PFV chiudeva il match, giungendo ad avere sino a 19 punti di margine.

Poi nell’ultimo periodo c’era spazio per ampie rotazioni e le ragazze di Davide Simone si limitavano ad amministrare la partita che già avevano conquistato con pieno merito, conquistando punti importanti in ottica seconda fase.

La squadra è poi tornata immediatamente in campo domenica 15 marzo alle 18,00 al Palapiacco per l’ultima giornata delle qualificazioni, per la gara con Novipiù Campus Monferrato, del tutto ininfluente ai fini della classifica della seconda fase.