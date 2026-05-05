PFV: prima sconfitta dell'anno (che non pregiudica nulla)

pallacanestro femminile vercelli

Serie C

Girone titolo – 1^ giornata di ritorno





Domenica 3.5.2026– ore 21,00

Moncalieri - Pal. S.M. Costa – Str. Del Bossolo 25- Fraz. Testona





Libertas Moncalieri - Pallacanestro Femminile Vercelli 59-51 (d1ts)

Parziali: (12-13; 19-25; 32-33; 46-46; 59-51)

Tabellino: Acciarino 10; Ansu 22; Bertelegni 3, Buffa 9, Francese El.; Francese Ar.3, N’Guefack Lowe 2, Lahmidi , Chillini 2 , Cavalli, Ceragioli.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –



Prima sconfitta stagionale per la PFV nel girone per il titolo di serie C, battuta a Moncalieri da Libertas Moncalieri per 59-51 dopo un tempo supplementare.

Va detto anzitutto che la sconfitta non pregiudica nulla, posto che a quattro giornate dal termine del girone di qualificazione la squadra vercellese conserva ancora quattro punti di vantaggio sulla seconda (proprio Moncalieri) per quanto riguarda la conquista del primo posto in classifica ed è comunque matematicamente qualificata per le final four di giugno a Vercelli.

Detto questo c’è comunque amarezza in casa vercellese per l’inopinato passo falso, arrivato dopo una gara combattuta e tirata ben oltre il 40’, che le vercellesi hanno disputato con grande impegno e concentrazione, ma nella quale non sono riuscite ad esprimersi al meglio come in altre occasioni, soprattutto nel “famoso” terzo periodo che questa volta ha detto male alla PFV, che –per la cronaca – ha dovuto fare a meno della squalificata (ingiustamente) Irene Deangelis.

La gara, come emerge dal punteggio e dai parziali, è stata sempre in grande equilibrio, con una certa prevalenza degli attacchi sulle difese: in casa vercellese andavano a segno un po’ tutte nel primo quarto, rendendo difficile alle avversarie prendere precisi punti di riferimento in difesa.

Si arrivava così al termine del primo periodo con le ospiti a +1 sul 12-13.

Nel secondo periodo la PFV tentava un piccolo allungo (19-25) grazie ai canestri di Bertelegni, Ansu, Acciarino ed una tripla di Buffa, e mettendo in campo una difesa intensa ed attenta.

Ma nel terzo quarto tutto cambiava, con Moncalieri che ricuciva in breve lo strappo e la sola Ansu che la metteva dentro, cosicché al 30’ le padrone di casa erano tornate completamente in partita (32-33). Nell’ultimo periodo, poi, Moncalieri recuperava anche quell’ultimo punticino e si portava sul 46-46 al 40’ guadagnandosi il supplementare.

Qui la PFV cedeva (13-5) dovendosi così arrendere alle avversarie che avevano più benzina e riuscivano ad essere aggressive e decise fino alla fine, mentr in casa vercellese la buttavano dentro solo con Francese Arianna e Ansu.

Al termine della gara l’allenatore Davide Simone ha dichiarato: “Nonostante il basso punteggio abbiamo fatto una gara migliore di quello che sembra. La squadra ha mostrato di “esserci”, di testa, di voglia, e anche di tecnica. Non c’è da rammaricarsi né dispiacersi per la sconfitta: ci deve essere ora la voglia di andare in palestra e provare a sistemare quello che non è andato bene e guadagnarci sul campo una rivincita contro Moncalieri. L’auspicio è che continuiamo con la stessa voglia, determinazione e felicità che le ragazze stanno mettendo in evidenza da tutto l’anno”.

Il prossimo match per la PFV si giocherà domenica 10 maggio alle ore 19,00 a Vercelli, Palapiacco, via Donizetti 19 contro Ebe Porte Pallacanestro Pancalieri.