Sonkei Judo Vercelli: «Con la festa dello sport si chiude un anno di lavoro e soddisfazioni»

Con la partecipazione alla festa dello sport il 7 giugno e con le lezioni dell'ultima settimana l'asd Sonkei Judo Vercelli chiude un anno di attività davvero pieno di impegni e successi, per tutti gli iscritti dai 3 ai 90 anni. Alla festa dello sport erano presenti tutti gli atleti che si sono alternati in dimostrazioni, combattimenti, attacchi con autodifesa, percorsi e propriocettività per i bambini, dimostrando quanto imparato nel corso dell'anno; è stato dato spazio anche a chi passava e si fermava interessato, che ha potuto provare qualche tecnica.

La festa dello sport chiude l'anno ma le attività continueranno per quasi tutta l'estate in esterno con preparazione atletica e rinforzo dei movimenti base, e per i ragazzi più grandi con allenamenti collegiali in trasferta. Quindi le lezioni riprenderanno nei primi giorni di settembre all'oratorio San Salvatore di Vercelli, con un programma già molto interessante per varietà di proposte e livello.

Al termine di questo anno l'istruttrice Andretta Bertone evidenzia la soddisfazione per quanto costruito in questi anni, sui singoli judoka e sul gruppo in generale, che si caratterizza per essere affiatato e per vivere in pieno lo spirito del judo, fatto di rispetto, aiuto reciproco, equilibrio personale e massimo impegno.

Nel corso dell'anno gli atleti di ogni età hanno partecipato ad attività di preparazione, ma anche a competizioni adatte al loro livello e alla loro età, fino a quelle più impegnative e importanti; tutte queste competizioni sono state motivo di crescita personale e rinforzo alla formazione del carattere e della propria autostima. Si segnalano in modo particolare per la categoria ragazzi David Musat, Simone Finazzo, Leo Marchisio e Marco Moscone, che ormai da due anni partecipano a gare federali ottenendo risultati importanti e, per la categoria bambini, Andrea Carapella, Mattia Truong, Gabriel Petrone e Alessandro Guala, che hanno iniziato quest'anno la preparazione preagonistica con buoni risultati in gara. A loro si aggiungono i numerosi bambini del corso gioca judo, alle prime esperienze anche in trasferta, e le ragazze che si stanno dedicando a uno studio più maturo del judo tramite l'approfondimento dei Kata: Alessia Piano, Matilde Bolco e Alessia Scarcella. Un enorme plauso per l'impegno e l'entusiasmo degli adulti nel corso di judo con elementi di autodifesa. Gli esami di passaggio di cintura, svoltisi qualche settimana prima della festa dello sport, hanno dato la giusta promozione a tutti i judoka, che indossando il nuovo colore di cintura hanno potuto dimostrare la loro tecnica e le capacità sempre in miglioramento.

L'asd Sonkei Judo Vercelli è una neofita nel mondo dello sport, ma ha già dimostrato con competenza e esperienza di fare crescere con grande entusiasmo la passione per questo sport e i valori che rappresenta.