Amatori ripescato: serie A 2, Girone B

L'Amatori Vercelli comunica con grande soddisfazione di aver perfezionato l'iscrizione al campionato di Serie A2 2026/2027. Dopo il ripescaggio maturato nei giorni scorsi, Skate Italia ha ufficializzato attraverso il Comunicato Ufficiale n. 2 del 2 luglio 2026, l'elenco delle società ammesse ai campionati nazionali, confermando la presenza dell'Amatori Vercelli nel Girone B della Serie A2.

Per la nostra società si tratta di un traguardo importante, che rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni da dirigenti, staff tecnico, atleti, volontari e sostenitori. Pur non avendo conquistato la promozione diretta nelle Final Four disputate lo scorso maggio al Pala Pregnolato, il percorso sportivo e organizzativo intrapreso ha consentito all'Amatori di cogliere questa opportunità, tornando così nella seconda serie nazionale. Nel campionato 2026/2027 l'Amatori Vercelli farà parte del Girone B, insieme a Hockey Viareggio, RH Scandiano, Hockey Sarzana, HC Forte dei Marmi, Correggio Hockey, Cresh Eboli, Follonica Hockey, Rotellistica Scandianese e Rotellistica Camaiore. Il lavoro della società è ora pienamente concentrato sulla costruzione dell'organico che affronterà la nuova stagione. Il tecnico Andrea Ortogni, insieme alla dirigenza, sta programmando un campionato che richiederà un ulteriore salto di qualità sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello organizzativo. Contestualmente la società rivolge un sincero ringraziamento a Riccardo Bernabè e Andrea Gori, che non faranno parte della rosa nella prossima stagione, per l'impegno dimostrati con la maglia gialloverde. La dirigenza continua inoltre a lavorare sul mercato per completare una squadra competitiva, mantenendo il massimo riserbo sulle trattative attualmente in corso. L'Amatori Vercelli affronta questo ritorno in Serie A2 con entusiasmo, senso di responsabilità e la consapevolezza delle difficoltà che la categoria comporta. Sarà una stagione impegnativa, con trasferte importanti e avversari di assoluto valore, ma anche un'occasione di crescita per tutto l'ambiente gialloverde