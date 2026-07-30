Hockey A2: l'Amatori esordirà in campionato tra le mura amiche il 28 novembre

Con la pubblicazione dei calendari ufficiali da parte di Skate Italia entra nel vivo la stagione 2026/2027 dell'H.C. Amatori Vercelli, che si prepara a tornare protagonista nel campionato di Serie A2 dopo il recente ripescaggio. Il primo appuntamento ufficiale sarà la Coppa Italia, competizione che aprirà la nuova stagione. I gialloverdi sono stati inseriti nel Girone C insieme a BDL Minimotor Correggio, Hockey Sarzana, HR Scandiano e Rotellistica Scandianese. L'esordio è in programma sabato 26 settembre, alle 21, sulla pista della BDL Minimotor Correggio, mentre il debutto casalingo al Pala Pregnolato è fissato per sabato 3 ottobre, quando a Vercelli arriverà la Rotellistica Scandianese.

L'inizio del campionato di Serie A2 è invece previsto per sabato 28 novembre. L'Amatori farà il proprio esordio davanti al pubblico di casa ospitando, alle 20.45, la Remaplast Cresh Eboli, nella prima giornata della stagione regolare. La definizione dei calendari rappresenta un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione, che vedrà la società impegnata su più fronti per affrontare nel migliore dei modi il ritorno nella seconda serie nazionale. Parallelamente prosegue il lavoro della dirigenza e del tecnico Andrea Ortogni per completare l'organico. L'obiettivo è costruire una squadra in grado di affrontare con competitività il campionato. Il mercato resta infatti in piena evoluzione, ancora aperte diverse trattative per rinforzare la rosa, con particolare attenzione a giocatori provenienti dalla Serie A1, come Matteo Brusa, reduce dall'esperienza con l'Azzurra Novara, il cui arrivo appare sempre più vicino, e a giovani di prospettiva. Nelle prossime settimane la società comunicherà le ulteriori novità relative alla composizione della rosa e al programma della preparazione precampionato.